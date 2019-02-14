Обильный снегопад стал причиной закрытия движения автотранспорта на дороге Душанбе-Худжанд, сообщил «АП» в начальник пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана Умеда Юсуфи.

«В связи со сходом множества снежных лавин трасса закрыта. Ситуация на трассе усугубляется», - отметила Юсуфи.

По ее словам, снегопад на отдельных участках автодороги продолжается, и вероятность схода новых снежных лавин сохраняется. На месте работает специальная дорожная техника.

Решение о временном запрете движения автотранспорта по данной автодороге принимает специальный штаб, в который входят представители компании IRS, министерства транспорта, МВД, Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, отметила пресс-секретарь.

Когда будет восстановлено движение автотранспорта на трассе пока неизвестно.

Комитет еще раз убедительно просит население воздержаться от поездок, походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или каких-либо несчастных случаев на автодорогах, граждане могут обратиться по телефонам оперативного дежурного КЧС: 93 880 28 19, 221-91-19, 223-13-11.

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