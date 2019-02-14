В Таджикистане функционируют 15 лицензированных государственных и частных организаций, которые занимаются оценкой, в том числе и объектов недвижимости, об этом было заявлено 12 февраля, на пресс-конференции Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана по итогам работы за прошлый год.

Журналисты задались вопросом оценки имущества, в том числе и недвижимости подпадающей под снос при изъятии земли для государственных и общественных нужд при реализации Генплана городов и районов, сообщает ОО «Независимый центр по защите прав человека».

Граждане, дома которых попали под снос, указывают на занижение цен унитарным госпредприятием «Нархгузор» при Госкомимуществе.

Председатель Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Фаррух Хамрализода, комментируя этот вопрос отметил, что согласно постановлению правительства, утверждено Положение о Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ, согласно которого ГУП по оценке является структурным подразделением Госкомитета.

Комментируя вопрос относительно количества объектов государственной собственности, заместитель председателя Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Орзу Ахмадзода отметил, что в стране сейчас около 10 тыс. объектов, в том числе образовательных и медицинских учреждений.

"Более 90% государственного жилого фонда в Таджикистане приватизировано гражданами, соответственно менее 10% оставшегося жилфонда является государственным", - отметил он.

Руководитель ГУП «Нархгузор» Махмадали Халимов, добавил, что в стране в настоящее время зарегистрировано и согласно лицензий функционируют 15 государственных и частных организаций, занимающихся оценкой, в том числе и жилья.

- ГУП по оценке в прошлом году провела оценку жилья в 247 столичных многоквартирных домах, подлежащих сносу. Мы получаем заявки от заказчиков и проводим оценку жилья. Существует три метода оценки: доходный, сравнительный и затратный. Для сносимого жилья, в частности в Душанбе используется сравнительный подход оценки жилья.

Например, определяется стоимость жилья в этом районе, делается анализ и выводится средний коэффициент цены, которая и устанавливается для жилых квадратов в том или ином объекте, - подчеркнул Халимов.

По словам главы госпредприятия по оценке, в случае несогласия собственника жилья с результатами оценки, бывают различные ситуации, связанные с погрешностями различных структур, то назначается повторная оценка.

- Сейчас оценка проводится комиссионно, в состав комиссий входят представители различных структур, например, специалисты по землеустройству, правоохранительные органы и др. А вот в случае, если несогласие оспаривается в судебном порядке, то уже повторную оценку и организацию по оценке назначает суд, - указал Халимов.

Между тем, юристы и правозащитники указывают, на ущемление прав собственников сносимых жилых домов.

В соответствии с требованием законодательства должна быть установлена фактическая рыночная стоимость жилых домов граждан, но не средняя цена, - говорит адвокат Абдурахмон Шарипов.

По его словам на сегодняшний день практика показывает, что ГУП «Нархгузор» является единственным оценщиком недвижимой собственности граждан подпадающей под снос при реализации Генплана, что вызывает оспаримость назначенной цены.

- Если существуют альтернативные оценочные организации, то почему заказчики не обращаются к ним, - вопрошает Шарипов.

По мнению правозащитников, этот вопрос пока остается риторическим…

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