Первое место в конкурсе на лучшее украшение дастархана, который проводится в республике по распоряжению Эмомали Рахмона, в Согдийской области занял Айнинский район.

На втором и третьем месте расположились Бободжонгафуровский район и город Исфара, сообщает пресс-служба главы Согдийской области.

Жюри конкурса обратило особое внимание на рациональное оформление дастархана, наличие на нем национальных блюд и соблюдение национальных традиций, отмечается в сообщении.

Победитель конкурса и представители Бободжонгафуровского района награждены ценными подарками главы Согда. Они также получили право участвовать в республиканском конкурсе по украшению дастархана, который состоится в марте.

Как сообщил «АП» источник в мэрии столицы, лучший оформитель дастархана по городу Душанбе будет выявлен 14 февраля: конкурс пройдет в городском парке «Боги Ирам».

Напомним, президент в конце прошлого года подписал распоряжение о проведении в 2019 году в стране республиканского конкурса по накрытию-украшению дастархана.

Целью проведения конкурса является пропаганда национальных ценностей таджикского народа, таджикских блюд.

Организатором выступает Комитет религии Таджикистана совместно с местными органами государственной власти. Победители районных, городских и областных конкурсов получат право принять участие в итоговом республиканском конкурсе. Победители конкурса будут награждены ценными призами и дипломами.

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