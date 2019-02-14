Чемпион Таджикистана по футболу душанбинский «Истиклол» на выезде уступил узбекскому клубу АГМК (2:4) в матче предварительного раунда Лиги чемпионов АФК-2019.
Дважды ведя в счете 1:0 и 2:1, чемпион Таджикистана не удержал победу над командой АГМКв матче предварительного этапа Лиги чемпионов АФК-2019.
Встреча проходившая в городе Алмалык завершилась победой хозяев со счетом 4:2, сообщает официальный сайт душанбинского клуба.
Теперь "Истиклол" продолжит свое выступление в Кубке АФК в Центральной зоне.
В подгруппе "D" душанбинский клуб будет бороться за выход из группы с командами "Дордой" (Кыргызстан), "Алтын Асыр" (Туркменистан) и победителем плей-офф.
В первом туре группового этапа Кубка АФК, "Истиклол" 3 апреля дома примет победителя плей-офф.
Главный тренер «Истиклола» Хаким Фузайлов подвел итоги матча второго предварительного раунда Лиги чемпионов с командой АГМК: «Нас подвела короткая скамейка. Если говорить об игре, мы снова увидели зимний футбол. Теперь будем готовиться к групповому этапу Кубка АФК. Нужно усилить селекционную работу. Нужно приобрести новых игроков, без этого никак не добьемся положительных результатов».
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