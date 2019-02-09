Очередной участник конкурса «Разоблачители фейков» Михаил Петрушков считает, что в российском Центре Льва Гумилева допустили ошибку в информации, касающейся Таджикистана.

В публикации Валерия Синько «Республики Центральной Азии могут лишиться земель из-за долгов Китаю» от 10 декабря 2018 года, размещенной на информационно-аналитическом портале Центра Льва Гумилева, имеющем представительство в ряде стран СНГ, в том числе, и в Республике Таджикистан, содержится утверждение, что «Общая сумма непогашенных кредитов Таджикистана, вероятно, равна 300 млрд. долларов США, выданных Парижским клубом», пишет автор.

Вначале о самом портале Центра Льва Гумилева. Это информационная площадка для экспертов, ученых и общественных деятелей, развивающих и пропагандирующих идеи Евразийства, направленные на поддержку интеллектуальных, политических и экономических проектов, ускоряющих интеграцию стран Содружества в Евразийский Союз, разработку рекомендаций и методологии пресечения и мирного решения конфликтов, реализацию экономических проектов и ноу-хау, связанных с традицией и этно-религиозной культурой народов России и стран СНГ и т.п.

Ряд публикаций, размещенных на портале Центра Льва Гумилева переведены на языки стран СНГ, в том числе и на таджикский.

Что касается самого материала, то объектом проверки факта стала цитата из публикации Валерия Синько, где речь идет о так называемом Парижском клубе и миллиардах долларов непогашенного кредита Таджикистана.

Парижский клуб, основанный в 1956 году, является неофициальной межправительственной организацией развитых стран-кредиторов, инициатором создания которого выступила Франция. У клуба есть собственный официальный сайт.

Парижский клуб, как и ряд международных организаций, осуществляет свою деятельность в соответствии со своими принципами, один из которых гласит «Поскольку прозрачность показателей задолженности является ключом к надлежащему функционированию и стабильности международной финансовой системы, кредиторы Парижского клуба рекомендуют странам-должникам регулярно публиковать информацию о своем внешнем долге».

В соответствии с этим принципом, на официальном сайте Парижского клуба размещен список стран-должников, причем он систематически обновляется. Согласно его данным, Таджикистан, в отличии, например, от Республики Кыргызстан, не числится в списке стран-должников Парижского клуба.

Петрушков отмечает, что для проверки информации об общем размере задолженности Республики Таджикистан (в том числе, непогашенных кредитов), для исключения ошибок, связанных с неполнотой данных о государственных долгах страны, либо частных долгах перед иностранными физическими и юридическими лицами, в качестве источника информации был выбран официальный сайт Центрального Разведывательного Управления (ЦРУ) США, где размещена информация о странах мира.

Таджикистан находится в этом списке под номером 130 в порядке убывания, и по состоянию на 31 декабря 2017 года, общая сумма всех его долгов, как государственных, так и частных, указана в размере в $5,75 млрд.

Для подтверждения информации о размере внешнего долга Таджикистана, а также получения актуальных данных о размере долга, в качестве источника был выбран официальный сайт Международного валютного фонда (МВФ).

Об авторитете такой солидной финансовой организации, как МВФ, которая работает над укреплением глобального валютного сотрудничества, обеспечением финансовой стабильности и подотчетна 189 странам мира, не стоит и говорить.

На сайте этой организации размещаются статистические данные, как например, в специальной таблице, касающейся общего валового внешнего долга. Таким образом, размер долга Таджикистана по сегодняшний период оценивается в 69.3% от ВВП, при этом, номинальный размер ВВП Таджикистана по их подсчетам составляет $7,6 млрд.

Математические расчеты (7,6 * 0,693 = 5, 2668) показывают, что общеваловый внешний долг Таджикистана составляет почти $5,3 млрд, утверждает автор.

Он отмечает, что данные о размере внешнего долга Таджикистана различаются в зависимости от методологии и даты оценки, имеют определенные допустимые погрешности, связанные с округлением цифр в соответствии с математическими правилами, однако в любом случае, это на несколько порядков меньше $300 млрд., о которых упоминается в публикации Валерия Синько, размещенной на информационно-аналитическом портале Центра Льва Гумилева.

От редакции

Напоминаем, что конкурс «Разоблачители фейков», проводимый в течение 3-х месяцев - с 10 ноября 2018 года по 10 февраля 2019 года, завершается. Он является частью субпроекта по медиаграмотности, осуществляемого совместно с Интерньюс в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии» при финансовой поддержке Европейского Союза.

Обучайся медиаграмотности! Разоблачай фейки! Развивай свое критическое мышление и стань лучшим фактчекером страны!