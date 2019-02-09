За 2018 год сотрудники министерства здравоохранения проверили 746 фармацевтических и 496 лечебно-профилактических учреждений страны, сообщил журналистам глава Минздрава Насим Олимзода 8 февраля на пресс-конференции в Душанбе.

«Во время проверок около 6 тысяч наименований лекарственных средств и медицинских препаратов были изъяты из продажи, закрыты два склада. Из этих наименований полторы тысячи лекарственных средств были просроченными, остальные не имели сертификатов соответствия, а некоторые и вовсе не отвечали cтандартам», - сообщил министр.

Олимзода отметил, что в прошлом году было сожжено свыше 160 тонн различных лекарств, медпрепаратов, гигиеническо-косметических средств.

По словам министра, такие проверки проводятся в целях предотвращения ввоза и продажи поддельных и низкокачественных лекарственных средств, они будут продолжаться, нарушителей будут штрафовать.

«В соответствии со статями 121 и 122 Кодекса административных правонарушений РТ, за нарушение правил фармацевтической деятельности в отношение физических и юридических лиц были составлены 583 протокола, нарушителей оштрафовали на общую сумму более 1,2 млн. сомони», - сообщил Олимзода.

Он также отметил, что регулирование цен на лекарства не входит в задачу Минздрава - этим занимается антимонопольная служба.

«Это не только у нас, во всех странах наблюдается разные цены в разных аптеках. Например, есть аспирин, который стоит 1 сомони, есть аспирин от европейских производителей за 20 сомони. Конечно, компания, которая ввозит препараты в Таджикистан, не может продавать их по заниженной цене», - сказал он.

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