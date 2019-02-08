Совсем скоро в парках и скверах Душанбе начнут устанавливать 250 камер наружного наблюдения, чтобы таким образом защитить женщин от домогательств на улицах.
Причиной усиленного наблюдения стало обращение группы женщин еще в июле прошлого года к властям относительно хамского отношения мужчин на улицах столицы. Они просили Рустами Эмомали предпринять меры и обеспечить женщинам города безопасность.
Что было предпринято в этой связи градоначальником, и как изменилась ситуация, узнайте в нашем новом сюжете.
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