Президент Таджикистана дал ещё три года на развитие туризма и народных ремёсел в стране. Ремесленники рассчитывают, что уж на этот раз их послушают. Они требуют уменьшить количество выставок с песнями и плясками, решить вопрос о статусе ремесленника, дать гарантии социальной защиты, создать сырьевую базу для производства изделий.

Тонкая грань

Народные ремесла – понятие широкое. Сюда можно отнести произведения искусства мастеров, которые были изготовлены в единственном экземпляре, серийное производство сувенирных изделий, изготовление предметов домашнего обихода и прочее.

По мнению ремесленников, в Таджикистане следует выработать четкую классификацию народных ремесел, так как одни из них граничат с искусством, другие относятся к духовной культуре и призваны сохранить древние традиции, третьи относятся к материальной сфере. Часть народных ремесел притягивают к себе бизнес, другая половина нуждается в дотациях из-за невысокого спроса на рынке.

По мнению ремесленников, нужно четкое разграничение между понятиями "ремесло" и "промысел". Сейчас нет разницы между изготовлением тандыра для применения в быту в сельской местности и расписной керамикой.

По словам эксперта Союза ремесленников, директора Международного фонда ремесленников Таджикистана «Хафт Пайкар» Мукаррамы Каюмовой, реестр народных ремесел нуждается в усовершенствовании. В нем каждый вид должен иметь свое полное описание, как с историко-традиционной и культурной, так и коммерческо-торговой точки зрения.

Без платформы

По словам продавца А.Б, который держит сувенирную лавку, в настоящее время ремесленная отрасль, а именно та её часть, которая ориентируется на изготовление сувениров, выживает только благодаря иностранным туристам. «Более 90 процентов моих покупателей, это они, - говорит он. – В зимний сезон у нас практически нет доходов, поэтому хотелось бы, чтобы задачей государства стало обеспечение поток туристов круглый год».

Жительница Рашта Басби Давлатова и ее соседки Asia-Plus

А для этого, по его мнению, необходимо создать туристическую инфраструктуру, которая работала бы и в зимний сезон, облегчить получение визы, пересечения границы и т.д.

«Большинству ремесленников негде продавать свою продукцию. Специальных магазинов мало. До недавнего времени был шоу-рум у Союза ремесленников в «Наврузгохе», но туда даже транспорт не ходит, туристы не идут, поэтому сейчас он не работает, - отмечает продавец. - Единственная площадка, где наши ремесленники могут продавать свою продукцию - это выставки. Раньше два раза в год их проводили в Исмаилитском центре, где есть все удобства, теперь их проводят чаще в неудобных, неприспособленных местах».

Поэтому, отмечает собеседник, многие ремесленники перестали участвовать на этих выставках. Это большие затраты, собрать, приехать, жить в столице день два-три, еще расходы на транспорт. Все это неэффективно.

Искусственные барьеры

Это, прежде всего, вмешательство чиновников в дела ремесленников. Их часто заставляют участвовать в ненужных выставках народных изделий, где больше музыки и танцев, чем торговли. Проблемы есть с участием на зарубежных выставках. Чтобы вывезти коллекцию, которую ремесленник создает своим руками, нужно купить разрешение Министерства культуры.

Ремесленники давно не рады выставкам, организуемым для отчётности разными структурами власти – комитетом молодежи и спорта, женщин, администрациями районов. Это утомляет мастеров, отвлекает их от работы: «Если бы хотя бы раз в квартал, а то ведь - каждую неделю», - говорят они.

Неопределённость статуса

Некоторых ремесленников освободили от налогов, разрешили не брать патент на осуществление деятельности. С одной стороны, вроде как хорошо, но что означает для ремесленника, если он не берет патент? Кем он становится? Официальным безработным, у которого нет самых элементарных прав социальной защиты, в настоящем и будущем.

Усто Фозил Носиров из категории гончаров, считающи[ свое ремесло образом жизни. Asia-Plus

В итоге, огромное количество людей оказались на перепутье, они не ремесленники и не предприниматели, говорят специалисты и отмечают, что нужно срочно определиться со статусом народных ремесленников.

Где брать сырьё?

Это тоже большая проблема. «Например, мастер, изготавливающий корзины из лозы, вынужден собирать материалы просто на улице. Нет специально разбитых садов, где бы росли верба, ива, другие подходящие деревья и кустарники, - отмечают ремесленники. - Для сюзане нужны шелковые нити. В Таджикистане нет своего шелка, отрасль коконоводства в кризисе».

Раньше, по их словам, сельские женщины дома разводили шелкопряд. Сейчас нет такой возможности, нет тутовых плантаций. Выросло целое поколение женщин, которым уже под 40 и они в глаза не видели ручных прядилен, не знают, как выглядит «дукон» (станок), с помощью которого пряли шелковые нитки, чтобы их затем использовать для вышивания.

Задача тут одна, считают специалисты, - возродить плантации тутовника, которые были вырублены.

И здесь импорт

Мастер корзиноплетения Мавлуда Асоева из Вахдата Asia-Plus

Еще одна проблема - на рынке Таджикистана засилье иностранной ремесленной продукции, прежде всего, узбекской. В этом направлении у Узбекистана очень большой опыт и практика, наши ремесленники не в состоянии тут конкурировать.

«У них все давным-давно налажено, определены пути, откуда ремесленники берут сырье, кто делает продукцию, где реализуют, кто покупает, сколько за это они получают. Огромное количество сувениров, изготовленных в Узбекистане с надписью «Сделано в Таджикистане» хлынуло сюда, и заполнило наши рынки», - говорит торговец.

По его словам, в Таджикистане редко можно встретить магазины, где нет узбекской ремесленной продукции. А там где ее и нет, все рано - сырье, материалы, ткани - всё узбекского производства.

Также на рынках продается большое количество китайских товаров. Тут и таджикские тюбетейки, и коврики для намаза и украшения.

По пути массовой культуры

Многие ремесленники, в том числе Мукаррама Каюмова, озабочены попытками придать массовый характер истинным народным ремеслам. По их словам, одно время появилась мода на ковроткачество «и все кому не лень стали заниматься этим делом по указанию властей, а потом забросили. Остались только те, кто исконно занимался изготовлением местных ковров и ковровых изделий», - говорят они. Так же, по словам ремесленников, было и с ткачеством алачи, адраса и атласа.

«Художественные ремесла в каждом регионе имеют свои традиции, виды и корни. Если лучшие и оригинальные ножи испокон веков делались в Истаравшане, то в другом регионе за одночасье не организуешь мастерские по их изготовлению.

Местные власти ради выполнения плана развития народных ремесел перестарались, пытаясь организовать в своих районах те виды, которые не имеют здесь корни. На это зря были потрачены деньги и время, которые могли бы пойти на развитие чего-то другого»,- отмечают они.

Лутфулло Холиков - мастер по изготовлению деревянной посуды, называемый в народе - «устои косатарош» Asia-Plus

Ремесленникам нужен свой дом

За три предстоящих года следует построить центры для ремесленников. «Когда у них будет свой приют, где можно будет проводить встречи и конференции, организовать обучение, площадку для торговли, возможность собрать учеников вокруг одного мастера, дела пойдут на лад. Мы сами это сделать не сможем, мы зарабатываем мало, и нам трудно платить большие деньги за аренду помещения», - отмечают ремесленники.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.