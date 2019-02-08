В Узбекистане планируется учреждение института медиа-омбудсмана, сообщила пресс-служба Агентства информации и массовых коммуникаций, сообщает CA-NEWS.
Его деятельность будет направлена на усиление защиты прав и законных интересов СМИ, предупреждение необоснованного вмешательства госорганов в их деятельность, а также решение споров между СМИ и госорганами, физическими, юридическими лицами.
Предполагаемая сфера деятельности медиа-омбудсмана – контроль за соблюдением СМИ законодательства, оказание им правовой поддержки при нарушении их прав, работа с жалобами читателей, зрителей и юрлиц на какие-либо спорные материалы СМИ, решение в досудебном порядке их проблем.
На этой должности видится независимая личность с богатым практическим опытом, хорошим знанием правовых норм и редакционной работы, репутацией высококлассного профессионала.
По мнению агентства, учреждение института медиа-омбудсмана позволит значительно укрепить правовую и этическую культуру наших журналистов.
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