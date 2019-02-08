АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 11 ФЕВРАЛЯ
- Руководство Академии наук встретится с журналистами в 9:00 часов в зале Республиканского пресс-центра «Ховар», ГУП «Ходжагии манзилию коммунали» проведёт пресс-конференцию в 9:00 часов в зале предприятия.
- В Душанбе чсочтоится совместная пресс-конференция Агентства гражданской авиации, ГУП «Таджикаэронавигация», ОАО «Таджик Эйр» и аэропорта Душанбе. Начало в 14:00 в зале Республиканского пресс-центра «Ховар».
- Олимпийская сборная Таджикистана по футболу проведет контрольную встречу с молодежной сборной Камеруна в Турции.
- В Гиссаре состоятся игры 6-го тура Кубка Федерации футбола Таджикистана в зоне «Душанбе». Сыграют «Куктош» – «Регар-ТадАЗ» ( в 11:00) и ЦСКА «Памир» – «Шохмансур» ( в 14:00).
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 11 ФЕВРАЛЯ
2010 - Церемония поднятия государственного флага РТ состоялась в Олимпийской деревне в Ванкувере.
2012 - В Афганистане разбился вертолет Ми-8 ВВС Минобороны Таджикистана. Все четверо членов экипажа, военнослужащие ВВС МО РТ, погибли.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 11 ФЕВРАЛЯ
1915 – Родился народный гафиз Таджикистана Махмадёкуб Махмадюсуфов
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, местами дождь, в горных районах небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 6-11 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -2+3.
По Хатлонской области – Облачно, преимущественно без осадков, в долинах местами дождь, предгорных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 9-14 тепла, в предгорьях ночью -4+1, днем 3-8 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, в отдельных районах снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 20-25 мороза, днем 7-12 мороза.
По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах преимущественно без осадков, местами дождь, в горных районах снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем -2+3.
По городу Душанбе – Облачно, временами небольшой дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 10-12 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 7-9 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 10-12 тепла.
По городу Хорог – Облачно, снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 0-2 тепла.
Как в Душанбе защищают женщин от навязчивых мужчин?
В Узбекистане планируется создание Медиа-омбудсмена
В Петербурге уроженке Таджикистана выстрелили в глаз. Задержаны шесть таджиков
10 горожан, которые могли бы стать почетными жителями Душанбе
"Вряд ли появится такой певец, как я, даже спустя 50 лет после меня". Как уходил Муборакшо
Туризм принес казне Таджикистана около $23 млн.
ЦСИ Таджикистана: Никакой экспансии Китая не существует
Худоберди Холикназар: ИГИЛовцы на севере Афганистана присутствуют
Таджикские стратеги надеются на потепление отношений с Ираном в этом году
Минздрав Таджикистана: Приказа на проверки девственности невест никогда не было
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста