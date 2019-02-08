АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 11 ФЕВРАЛЯ

- Руководство Академии наук встретится с журналистами в 9:00 часов в зале Республиканского пресс-центра «Ховар», ГУП «Ходжагии манзилию коммунали» проведёт пресс-конференцию в 9:00 часов в зале предприятия.

- В Душанбе чсочтоится совместная пресс-конференция Агентства гражданской авиации, ГУП «Таджикаэронавигация», ОАО «Таджик Эйр» и аэропорта Душанбе. Начало в 14:00 в зале Республиканского пресс-центра «Ховар».

- Олимпийская сборная Таджикистана по футболу проведет контрольную встречу с молодежной сборной Камеруна в Турции.

- В Гиссаре состоятся игры 6-го тура Кубка Федерации футбола Таджикистана в зоне «Душанбе». Сыграют «Куктош» – «Регар-ТадАЗ» ( в 11:00) и ЦСКА «Памир» – «Шохмансур» ( в 14:00).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 11 ФЕВРАЛЯ

2010 - Церемония поднятия государственного флага РТ состоялась в Олимпийской деревне в Ванкувере.

2012 - В Афганистане разбился вертолет Ми-8 ВВС Минобороны Таджикистана. Все четверо членов экипажа, военнослужащие ВВС МО РТ, погибли.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 11 ФЕВРАЛЯ

1915 – Родился народный гафиз Таджикистана Махмадёкуб Махмадюсуфов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, местами дождь, в горных районах небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 6-11 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -2+3.

По Хатлонской области – Облачно, преимущественно без осадков, в долинах местами дождь, предгорных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 9-14 тепла, в предгорьях ночью -4+1, днем 3-8 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, в отдельных районах снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 20-25 мороза, днем 7-12 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах преимущественно без осадков, местами дождь, в горных районах снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем -2+3.

По городу Душанбе – Облачно, временами небольшой дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 10-12 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 10-12 тепла.

По городу Хорог – Облачно, снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 0-2 тепла.