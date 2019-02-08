АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 10 ФЕВРАЛЯ
- Государственный русский драматический театр им. Вл.Маяковского состоится спектакль "Ночь в театре" по мотивам пьес А.П. Чехова. Начало в 14:00, цена билета: 15 сом. Справки и бронирование билетов по номеру: 907617891 (С 10.00 до 17.00).
- В городах и районах Таджикистана стартует первый этап республиканских соревнований по женскому футболу среди участниц свыше 16 лет, посвященных Дню Матери.
- В городах и районах Таджикистана стартует 1-й этап республиканских соревнований по таэквондо WT, посвященных празднику Навруз.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 10 ФЕВРАЛЯ
1962 - Открылся III съезд композиторов Таджикистана.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 10 ФЕВРАЛЯ
1913 – Родился композитор Насим Пулотов
1914 – Родился киноактер Зохир Дустматов, исполнитель роли ростовщика Кори-Исмата в кинофильме «Смерть ростовщика»
1936 – Родился поэт и публицист, Заслуженный работник Таджикистана Али Бободжон
1940 – Родился художник, Заслуженный деятель культуры Таджикистана Сайфиддин Шералиев
1941 – Родился певец, Народный артист Таджикистана Джурабек Набиев
1941 – Родился историк Абдукабир Гадоев
1948 - Родился певец Курбон Содиков
1952 – Родился журналист, заслуженный деятель Таджикистана, лауреат премии Саюза журналистов имени А. Лахути Нарзулло Латифов
1956 – Родился журналист, пресс-секратерь «Барки точик» Нозир Ёдгори
1965-2015 – Родился журналист Акбарали Сатторов, основатель и руководитель медиа-холдинга «Чархи гардун»
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, в долинах преимущественно без осадков, в горных районах небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 6-11 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -2+3.
По Хатлонской области – Облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 8-13 мороза, местами до 16-18 мороза, днем -4+1, по ВГБАО ночью 25-30 мороза, местами до 35-37 мороза, днем 10-15 мороза.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, в отдельных районах снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 20-25 мороза, днем 7-12 мороза.
По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах преимущественно без осадков, в горных районах снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем -2+3.
По городу Душанбе – Облачно, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 10-12 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 7-9 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 10-12 тепла.
По городу Хорог – Облачно, снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 мороза, днем 0-2 мороза.
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