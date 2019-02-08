По итогам 2018 года доход от туризма в экономику Таджикистана составил 214 миллиона сомони, заявил сегодня журналистам глава Комитета развития туризма при правительстве Таджикистана Нуъмон Абдугаффорзода. Он отметил, что основную часть прибыли обеспечили гостиницы и санатории республики.

Число иностранных граждан, посетивших Таджикистан в 2018 году, составило 1 млн 115 тыс. человек. Число внутренних туристов, посетивших регионы республики в целях лечения, отдыха и путешествий, составило 710 тыс. человек.

«Лицо, прибывшее в страну и находившееся в ней в течение 12 часов, считается туристом», - обосновал он свои данные.

Он добавил, что основными индикаторами развития туризма считаются число прибытий, общий вклад отрасли в ВВП страны, создание новых рабочих мест, поступления в доходную часть бюджета и другое.

Нуъмон Абдугаффорзода Asia-Plus

Основными задачами на следующие три года, объявленные годами развития туризма в республике, по словам Абдугаффорзода, являются: улучшение инфраструктуры, привлечение как можно большего количества туристов путем их приглашения на фестивали, праздники и выставки, совершенствование законодательной базы и создание кадровой базы.

Глава Комтуризма отметил, что интуристы, прежде всего, увлекаются природой Таджикистана: экологический, охотничий туризм, альпинизм, путешествия и отдых в горах являются основной целью зарубежных туристов.

Далее идут лечение целебными водами и посещение историко-культурных памятников Таджикистана.

В сфере туризма в Таджикистане действует 6 инвестиционных проектов и 4 находится на рассмотрении, отметил он. Общий объем инвестиций составляет 120 миллионов сомони.

По мнению Нуъмона Абдугаффорзода, положительную роль в развитии туризма сыграли три фактора – политика открытых дверей, введение электронных виз и открытие границы с Узбекистаном.

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