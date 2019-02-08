Бывший глава Центра стратегический исследований при президенте Таджикистана Худоберди Холикназар подтверждает разговоры относительно скопления боевиков ИГИЛ на севере Афганистана вблизи границы с Таджикистаном.

«Разговоры о том, что на севере Афганистана скопились боевики экстремистских группировок, имеют под собой основу», - сказал он 8 февраля на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что на севре Афганистана скопилось много экстремистов, которые представляют реальную угрозу безопасности Таджикистана.

По словам Холикназара, в прошлом году во время годовых отчетов руководство Пограничных войск Таджикистана подтвердило, что там собралось примерно 7 тысяч боевиков экстремистских группировок.

Он сообщил о нахождении в северной части Афганистана большого количества людей с черными флагами ИГИЛ.

«Вооруженные игиловцы замечены в провинции Фарьяб около границы с Туркменистаном, а также в провинции Кундуз, численностью 250-300 человек. Часть из них перебрасывается вертолетами неопознанных государств», - сказал он.

Худоберди Холикназар отметил, что на севере Афганистана также находятся боевики других экстремистских группировок, таких как «Джамаат Ансаруллах», Исламского движения Узбекистана, «Талибан».

«Для того, чтобы контролировать границу с Афганистаном, мы должны быть полностью готовыми. Президент в своем последнем послании парламенту поручил соответствующим ведомствам быть готовыми и бдительными, отметив опасность терроризма и угрозу экстремизма», - добавил экс-глава ЦСИ.

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