Руководство Центра стратегических исследований надеется на скорейшее потепление таджикско-иранских взаимоотношений.

«Надеюсь, уже в этом году наступит потепление отношений, после возможного назначения новых послов», - заявил заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Парвиз Мухаммадзода 8 февраля на пресс-конференции в Душанбе.

Присутствовавший на пресс-конференции экс-глава ЦСИ Худоберди Холикназар отметил, что Таджикистан всегда являлся верным союзником Ирана, и никогда не выступал против этой страны.

«К сожалению после того, как Иран в 2016 году пригласил разыскиваемого председателя запрещенной в Таджикистане экстремистской организации в Тегеран, отношения, естественно, стали другими. То есть, после этого мы потеряли к ним доверие», - сказал он.

Холикназар подчеркнул, что иранские дипломаты на данный момент добиваются улучшения отношений, однако это должно быть доказано делом.

К примеру, сказал он, одним из показателей уровня отношений являются инвестиции, «а после 2016 года Иран держится в стороне, и мы, к сожалению, не видим иранские инвестиции в нашу экономику».

Экс-глава ЦСИ отметил, что Таджикистан готов пересмотреть двусторонние отношения с Ираном, однако «пока с той стороны мы не видим конкретных шагов».

«Мы не видим, чтобы они предложили приезд нескольких высокопоставленных лиц или ведение переговоров. У нас нет ничего против улучшения отношений. Это они сейчас должны всё решить», - заключил он.

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