До 2022 Таджикистан планирует обучить в пяти зарубежных странах специалистов сферы культуры.

Об этом 8 февраля на пресс-конференции сказал министр культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбекзода, передает khovar.tj.

В частности, по его словам, в рамках реализации Программы подготовки кадров в сферах культуры, искусства и печати на 2018-2022 гг., специалисты будут обучаться в России, Китае, Италии, Беларуси и Узбекистане.

«К примеру, специалисты циркового искусства будут обучаться в Государственном училище циркового искусства и эстрады Москвы имени Румянцева и Училище циркового искусства в Пекине», - сказал он.

Для обучения специалистов театра, оперы и балета выбраны Академия театрального искусства России (ГИТИС), Академия русского балета Санкт-Петербурга имени Ваганова и Академия «Белканто интернешнл» Милана (Италия), Симфонический оркестр Госконсерватории Москвы и Государственная консерватория Санкт-Петербурга имени Римского-Корсакова.

Музейных специалистов для обучения отправят государственный университет культуры и искусства Санкт-Петербурга, Художественную Академию России имени Грабара (Москва).

Подводля итоги года, Орумбекзода отметил, что творческими коллективами профессиональных театров страны в прошлом году было поставлено 72 премьерных спектакля.

Концертные и театральные учреждения министерства приняли участие в 246 культурных мероприятиях республиканского и международного значения. Они выезжали на зарубежные гастроли в Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Японию, Индию, Китай, Россию и Объединённые Арабские Эмираты.

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