Актер умер на 84-м году жизни. Он служил в театре им. Моссовета, а также снимался в кино, в частности в таких фильмах, как «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя» и «Любовь и голуби».

Дочь актера сообщила, что Юрский умер от остановки сердца после продолжительной болезни, передает ТАСС. Она также добавила, что родственники пока не получили официального заключения.



Актер служил в Большом драматическом театре имени Горького, в Театре им. Моссовета. Он снялся в более чем 40 кинокартинах, таких как «Республика ШкИД», «Золотой теленок», «Король-олень», «Место встречи изменить нельзя», «Не бойся, я с тобой» и «Любовь и голуби».

В 1955 году Юрский поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института имени А.Н.Островского на курс Леонида Макарьева. Спустя два года был приглашен в БДТ.

В 1967 году Юрский удостоился звания заслуженного артиста РСФСР, а спустя ровно 20 лет - народного артиста РСФСР. Он также был награжден орденом Почета, медалью Пушкина, орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней. Является лауреатом ряда правительственных премий, а в 2011 году стал лауреатом премии «Звезда театрала».

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