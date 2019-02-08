ЕБРР и наследники Оливье Декама учредили премию его имени, которая увековечит память о бывшем управляющем директоре ЕБРР.

Из этой премии будут назначаться две стипендии для особо одаренных представителей молодежи, желающих поступить в школу или колледж системы United World Colleges (UWC) в августе-сентябре 2019 года. Две стипендии в размере 40 тыс. фунтов каждая будут выплачиваться ЕБРР и семьей Декам, как выражение того интереса, который Оливье Декам всегда проявлял к регионам операций ЕБРР.

Эти стипендии учреждаются в помощь молодежи из малообеспеченных социальных групп и в поддержку семей сотрудников ЕБРР на местах.

Оливье Декам Фото Trend.Az

Со-организатором премии выступает UWC International – глобальная некоммерческая образовательная сеть, действующая в 155 странах и предлагающая молодежи в возрасте 15­–18 лет старшее школьное образование.

«Оливье был живым воплощением всего лучшего в нашем банке, его миссии и тех людей, в чьих интересах мы работаем. За 22 года он многое сделал для успеха Банка и для того, чтобы его инвестиции меняли жизнь людей и приходили во все новые регионы. Как говорил сам Оливье, он стремился понять непознанное, открыть для себя новые страны и иные типы мышления. Движимый своим неравнодушием к нашим странам операций, он с увлечением брался за сложные задачи на самых трудных участках. Чтобы сохранить этот дух, мы будем финансировать участие в уникальной образовательной программе двух представителей талантливой молодежи из наших стран операций», - отметил президент ЕБРР Сума Чакрабарти.

В программе могут принять участие кандидаты из стран операций ЕБРР в возрасте от 15 до 18 лет. Одна стипендия резервируется за детьми сотрудников ЕБРР, а на второго стипендиата из региона операций ЕБРР это требование не распространяется.

Всем кандидатам предлагается незамедлительно обратиться с заявлениями в национальные комитеты UWC в своих странах.

Жители Узбекистана, Азербайджана и Туркменистана могут направить свои вопросы по адресу [email protected], а с заявлениями обратиться в национальный комитет в ближайшей стране.

Барон Оливье Дэкам 22 года проработал в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР), отвечая за операции в 34 странах. Занимал пост члена комитета по стратегии и политике банка.

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