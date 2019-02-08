Судя по комментариям в социальных сетях, все больше родителей в Таджикистане сомневается или же по разным причинам полностью отказываются от прививок своих детей. Кто-то считает, что от них больше вреда, чем пользы, а кто-то не доверяет странам-производителям третьего мира, откуда вакцины завозятся в Таджикистан. Чтобы разобраться в ситуации, мы собрали мнения.

От чего прививают в Таджикистане

В Таджикистане массовая бесплатная вакцинация регулируется Национальным календарем прививок, утвержденным министерством здравоохранения и социальной защиты страны. В него входят профилактические прививки и прививки по эпидемическим показаниям для защиты населения от распространенных инфекций с указанием рекомендованных сроков вакцинации.

В Республиканском иммунопрофилактическом центре при Минздраве Таджикистана «АП» сообщили, что сейчас в перечень входят прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, гемофильной инфекции типа Б, ротавирусной инфекции.

Там же сказали, что закупку вакцин для Национального календаря в офисе снабжения ЮНИСЕФ в Капенгагене проводит Минздрав Таджикистана за счет средств государственного бюджета. Все вакцины лицензированы в соответсвии со стандартами ВОЗ и проходят сертификацию службы государственного надзора за фармацевтической деятельностью республики. Любая лицензированная вакцина проходит тщательную проверку в рамках нескольких этапов испытаний и только после этого признается пригодной к использованию. Странами производителями поставляемых в Таджикистан вакцин, в основном, являются Бельгия, Болгария, Индия, Индонезия, Нидерланды и Япония.

По словам директора центра Зафарджона Азизова, уровень вакцинации населения не должен быть ниже 95%, и с задачей они справляются.

«Сейчас около 96% населения охвачены вакцинацией. Оставшиеся 4% не делают прививки по трем причинам: болезнь ребенка на момент вакцинации, внутренняя и внешняя миграция, а также по причине отказа родителей от вакцинации ребенка.

«Активного антивакционного движения в Таджикистане нет»

Зафарджон Азизов уверяет, что большинство родителей понимают значимость вакцинации и прививают детей без сомнения.

«Активного антивакционного движения в Таджикистане нет, - утверждает директор Республиканского иммунопрофилактического центра. – Население страны хорошо понимает важность коллективного иммунитета. Допустим, никто прививки делать больше не будет. А теперь подумайте, что произойдет, если в детском саду или школе заболеет один ребенок? Инфекция будет распространяться с геометрической прогрессией. В таких обстоятельствах эпидемию остановить будет очень сложно».

Свидетелем такой вспышки ветряной оспы в Москве в 2003 году в результате активационного движения в России стала врач-педиатр с сорокалетним стажем Дилбар Шахиди.

«Без вакцинации население планеты давно бы вымерло. Она предотвращает распространение большинства инфекций с тяжелыми осложнениями или даже летальным исходом. Например, при заболевании полиомиелитом может развиться паралич, корь может вызвать энцефалит и слепоту».

Врач-педиатр подчеркивает, что к вопросу вакцинации нужно подходить грамотно, иначе от нее действительно может быть много вреда.

«Перед проведением вакцинации в обязательном порядке врач должен провести осмотр ребенка: проверить его жизненные показатели, анализы мочи и крови, соответствующие возрасту. Ну, а родители должны исключить контакт ребенка с инфицированными больными и только в таких условиях прививать», - говорит Дильбар Шахиди.

Но некоторые родители, в особенности, многодетные, до сих пор игнорируют эти правила по одной простой причине: у многих элементарно нет денег на сдачу анализов и осмотр педиатра.

«Это заговор крупных корпораций»

Жительница Душанбе, мама двоих детей Шабнам перестала прививать детей, не просто так, а потому, что дети стали болеть.

«После очередной прививки мой сын температурил десять дней, сильно потерял в весе, на теле появились странные высыпания. Он стал плохо спать, превратился из спокойного малыша в очень капризного и неусидчивого ребенка. Наш педиатр диагноз ставить не стал, а лишь сказал, что это «что-то экзотическое» и, наверняка, мы сами привезли эту заразу из-за границы, хотя никто из семьи не выезжал, да и доступ к ребенку был ограничен узким семейным кругом», - говорит она.

По ее словам, она часто задается вопросами в этом плане не может найти ответа.

«Например, если прививка от туберкулеза делается всем детям в роддоме, то почему она совсем не защищает? Почему в стране так много людей им болеют, особенно в кишлаках? А если вакцина не защищает от болезни, тогда зачем травить ребенка? Или же, каков риск того, что младенец заразится гепатитом Б половым путем, у стоматолога или еще где-то. Так зачем же прививать его в таком маленьком возрасте, когда можно сделать это чуть позже?», - спрашивает молодая мама.

По ее словам, она не против прививок как таковых, а считает, что перед тем, как вакцинировать детей, недостаточно проведения поверхностного осмотра. Например, предлагает сначала сдавать иммунологический анализ крови на наличие тех или иных антител, и только после этого делать прививки от тех болезней, антител к которым в крови не обнаружено.

«Быть может, иммунитет уже передался от родителей. Во-вторых, я сомневаюсь в качестве и составе тех прививок, которые нам завозят. Кто проверял их состав, кто знает, в каких условиях осуществлялась перевозка? Мы с мамой, химиком по образованию, стали изучать этот вопрос углубленно. Признаться, мы были шокированы, когда узнали, что в них находятся нейротоксины, губительные для мозга новорожденных детей. Среди наиболее опасных - тяжелые металлы (ртуть, алюминий), канцерогены, ядохимикаты, живые и генномодифицированные вирусы, формалин и др. Эти токсины оседают в организме наших детей, а значит, могут привести к ужасающим последствиям. И хотя ВОЗ утверждает, что их количество минимально и не вредит здоровью, это не совсем так. Ртуть, к примеру, жирорастворимый металл, соответственно, он не только попадает в кровь и выводится с ней, а оседает в мозгу, который состоит на 60-70% из жира», - говорит Шабнам.

К тому же, по ее словам, на сегодняшний день не проведено ни одного серьезного масштабного научного исследования, доказывающего пользу вакцинации.

«И если в Европе и Америке стали использоваться прививки нового поколения – без содержания ядовитых токсинов, то в страны третьего мира, к сожалению, по-прежнему завозится все, что не пригодилось там», - убеждена молодая женщина.

Шабнам уверена, что вакцинация – это результат всемирного заговора ВОЗ против детей. Крупным фармацевтическим организациям, по ее мнению, на руку, если население будет болеть, а значит, будет постоянный спрос на лекарственные препараты.

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