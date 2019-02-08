Лидер правящей в стране Народно-демократической партии Таджикистана (НДПТ), президент республики Эмомали Рахмон 7 февраля на заседании Центрального исполнительного комитета партии заявил, что многие достижения в стране связаны с НДПТ.

На заседании, прошедшем в Национальной библиотеке Таджикистана, были подведены итоги работы партии в 2018 году, намечены планы на текущий год, сообщает пресс-служба главы государства.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что преданность чаяниям народа, быть твердыми и ответственными являются основными задачами членов НДПТ.

Он выразил уверенность в том, что члены партии сыграют огромную роль в строительстве новых промышленных гигантов страны, внесут достойную лепту в индустриализацию Таджикистана.

Эмомали Рахмон поставил перед членами партии новые задачи в сферах повышения политического сознания населении, укрепления государственной независимости Таджикистана, национального единства в стране.

Образованная в 1994 году Народная демократическая партия Таджикистана объединяет сегодня в своих рядах свыше 460 тыс. таджикистанцев. Председателем партии является президент Эмомали Рахмон. По данным ЦИК, около 40% членов НДПТ - молодежь.

Подавляющее большинство депутатов и членов обеих палат парламента Таджикистана, местных маджлисов народных депутатов областей, городов и районов республики, членов правительства страны, главы областей, районов и городов Таджикистана являются также членами или выдвиженцами НДПТ.

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