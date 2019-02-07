АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 8 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

- Пресс-конференции на сегодня: Министерство культуры, министерство здравоохранения, Комитет по развитию туризма, Центр стратегических исследований.

- Мастер-класс от T-MBA. Тренеры Нигора Абдуахадова и Собир Аминов. Место: Информационно-ресурсный центр ООН в РТ. Начало в 17:00. Вход бесплатный

- В Южно-Сахалинске начинаются Первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии», в которых примут участие юные спортсмены из Таджикистана.

- В Гиссаре состоится матч 5-го тура Кубка Федерации футбола Таджикистана в зоне «Душанбе». Сыграют «Регар-ТадАЗ» – «Душанбе-83». Начало игры в 11:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ –8 ФЕВРАЛЯ

2001 год - Ушел из жизни певец Муборакшо Мирзошоев. Известный таджикский певец умер от двустороннего туберкулеза легких, так и не окончив со старыми друзьями запись альбома их ретро-песен.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 8 ФЕВРАЛЯ

1928 года – Родился поэт Акобир Шарифи.

1939 года – Родился ученый-арабист Матин Хусейнзаде, сын известного филолога профессора Шарифджона Хусейнзаде. Долгие годы Матин Шарипович возглавлял кафедру Арабской филологии Таджикского госуниверситета.

1947 года – Родилась балерина, лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Хосият Боева.

1969 года - Родился 13-ти кратный чемпион Таджикистана Шерали Хикматов

1975 года – Родился доктор медицинских наук Рустам Бердиев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 3-8 тепла, в горах ночью 12-17 мороза, днем 0-5 мороза.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 мороза, днем 7-12 тепла, в предгорьях ночью 9-14 мороза, днем -2+3.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 мороза, днем 3-8 мороза, по ВГБАО ночью 25-30 мороза (в районе Булукуля 40-42 мороза), днем 11-16 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, без осадков, в отдельных районах туман. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 мороза, днем 6-11 тепла, в горах ночью 10-15 мороза, днем -4+1.

По городу Душанбе- Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 6-8 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 4-6 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 8-10 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 мороза, днем 4-6 мороза.