Несмотря на то, что мэтр начал петь с пяти лет и завоевал народную любовь еще в молодости, звание он получил только 1979 году. Все дело в том, что у Муродова не было музыкального образования - он окончил Ленинабадский педагогический институт.

Только после окончания вуза он все-таки начал петь: стал солистом-вокалистом Таджикской государственной филармонии, постепенно из обычного певца став руководителем ансамбля, а затем и художественным руководителем филармонии (до 1992 года).

В советские годы звание Народного артиста СССР чаще давали артистам оперы и балета, актерам театра и кино. «Народники» обычно не удостаивались такого звания.

Когда первый раз выдвинули кандидатуру Муродова на соискание этого звания, в Минкультуры СССР поступали анонимки о том, что он вошел в этот список благодаря близости к партийной номенклатуре. И его вычеркнули из этого списка.

В 1978 году его повторно включили в список, но с одним условием – он должен был дать концерт в Москве. И он состоялся. 12 декабря 1978 года в Московском театре оперы и балета. После выступления все зрители встали со своих мест и стали аплодировать.

Тогда и комиссия из представителей ЦК Компартии СССР, Совета министров, министерства культуры СССР во главе с заместителем министра культуры СССР Кухарским признала «народность» певца и 7 февраля 1979 года ему присвоили звание Народного артиста СССР.

Иосиф Кобзон рассказывал, что иметь такое звание означает высокое доверие народа и не только внутри маленькой республики, но и народов СССР.

«Какие бы ни проводились декады, фестивали и форумы, Таджикистан всегда в то время представлял Джурабек и по сей день представляет. Он с гордостью по сей день носит это звание, отождествляя свою национальную культуру, свой народ и свою страну. И я знаю одно: нас не станет в жизни, но наши записи выступлений сохранятся, они будут жить и в памяти людей», - отметил он на одном из юбилеев певца в Душанбе.

Почётное звание «Народный артист СССР» присваивался наиболее выдающимся деятелям искусства, внёсшим особый вклад в развитие советского театра, музыки, кино, цирка, телевидения и радиовещания.

Все основные темы его песен – уважение к родителям, наставление молодежи, воспевание родины, возвеличивание нации, мира и процветания, любовь другу к другу, философские размышления над смыслом жизни, необходимость совершать благие деяния и другое.

«Где бы, в какой бы стране я ни давал концерты, везде был пропагандистом таджикской культуры, языка, истории, литературы», - говорил Джурабек Муродов.

Он служит народу своими песнями вот уже 55 лет, и все также любим и востребован.

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