Ровно 10 лет назад, 7 февраля 2009 года президент Таджикистана подписал Указ «О реагировании должностных лиц на критические и аналитические материалы средств массовой информации».

Мы решили вспомнить суть указа, а также 5 фактов, когда власть реагировала на критические публикации.

Указ был подписан в целях укрепления исполнительской дисциплины, повышения роли средств массовой информации в общественно-политической и социально-экономической жизни общества.

В первом пункте указа говорится о поддержке СМИ и плодотворном сотрудничестве с ними.

«Поддержать деятельность средств массовой информации, направленную на конструктивное и плодотворное сотрудничество с министерствами и ведомствами, предприятиями и организациями, местными исполнительными органами государственной власти по отражению процесса социально-экономических преобразований в стране», - говорится в указе.

Руководителям министерств и ведомств, предприятий и организаций, местных исполнительных органов власти указом поручено принимать безотлагательные конкретные меры по реагированию на критические замечания и предложения, высказываемые в СМИ. Они должны информировать о результатах их рассмотрения Исполнительный аппарат президента РТ и соответствующие СМИ в установленные законом сроки.

Также в нем отмечено, что чиновники должны «использовать возможности телевидения, радио, газет и журналов для своевременного информирования населения о ходе выполнения общественно значимых задач».

От каникул до сим-карт

Сразу скажем, что данный указ играл и продолжает играть исключительно важную роль в укреплении статуса журналистов и СМИ в таджикском обществе. В прошлом году, например, было несколько случаев, когда власти реагировали на критические публикации в СМИ и интернет-сообществе: школьникам вернули каникулы, акциз на воду отменили и остановили процесс установление стоимости сим-карты в размере 250 сомони.

Школьные каникулы были отменены в стране в октябре 2010 года. Тогда власти решили из-за энергокризиса отменить осенние каникулы и за счет них увеличить зимние до месяца. При этом дети были лишены весенних каникул – чтобы компенсировать январский отдых.

В прошлом году в интернет-сообществе Таджикистана вновь подняли этот вопрос, и СМИ активно писали об этом. Участницы группы Tajik Mama Group в Facebook составили петицию в Исполнительный аппарат президента с просьбой вернуть весенние и осенние каникулы детям и отменить учебу летом.

25 сентября правительство страны приняло решение о возвращение школьных каникул.

Акциз на воду

Акциз на минеральные и газированные воды с сахаром и добавками ввели в Таджикистане в 2005 году. С 2010 года акцизный налог с каждого литра подняли с 0,01 евро до 0,03 евро за 10 литров воды. Акциз на природные воды без каких-либо добавок появился в феврале 2013 года: каждый литр такой воды облагался акцизным налогом в размере 0,02 евро.

В прошлом году этот акциз хотели увеличить в три раза: с 0,02 евро до 0,06 евро за 1 литр.

СМИ этот вопрос подняли, в частности писали, что обложения производимой в самой стране обычной бутилированной природной воды акцизом нет ни в одной стране мира.

В начале августа глава Налогового комитета Нусратулло Давлатзода сообщил, что постановление о поднятии акциза на воду откладывается, Эмомали Рахмон вернул подготовленный документ на доработку. До настоящего момента какие-либо изменения в этом вопросе не приняты, и производители воды платят акциз по прежним ставкам.

Сим-карты за 250 сомони

По инициативе МВД с 1 сентября 2018 года стоимость одной сим-карты должна была подняться до 250 сомони ($26). У нововведения были две цели - борьба с «лишними» сим-картами и соображения безопасности.

Объявление о том, что теперь симки будут платными, было опубликовано буквально за пару недель до указанного срока. И создался ажиотаж. Тогда после многочисленных жалоб и статей в СМИ в дело вмешался сам президент и на заседании правительства дал поручение до 1 января 2019 года временно приостановить внедрение решения.

Руководителю аппарата президента Озоде Рахмон было поручено изучить вопрос. А в конце января текущего года Антимонопольная служба сообщила, что вопрос повышения цены на сим-карты изучается рабочей комиссией, и по всей вероятности, в ближайшее время их стоимость не изменится.

Указ хороший, но соблюдается не всегда

Эксперты считают, что первый пункт указа, где говорится о поддержке и о плодотворном сотрудничестве власти и СМИ в последние годы зачастую не соблюдается. Более того, вместо того, чтобы поддерживать СМИ и сотрудничать с ними, некоторые ведомства в нарушение указа препятствуют деятельности журналистов. В частности, периодически без объявления причины блокируются информационные сайты – news.tj, avesta.tj, dialog.t, ozodi.org. Некоторые ведомства отказываются предоставлять журналистам общественно-значимую информацию, предлагая дождаться очередной пресс-конференции.

«Этот Указ свидетельствует о доверии таджикских властей к средствам массовой информации. Это новый импульс конструктивного сотрудничества между СМИ и властями», - говорил несколько лет назад профессор Иброхим Усмонов. Однако, как показало время, далеко не все ведомства выполняют требования главы государства.

Журналисты страны надеются, что исполнительный аппарат президента возьмет под жесткий контроль исполнение данного указа.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.