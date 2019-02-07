В Канибадаме в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по факту убийства его супруги.
Как сообщили «АП» в Управлении МВД по Согдийской области, трагедия произошла днем 5 февраля.
50-летний житель джамоата Ортикова города Канибадам, находясь в нетрезвом состоянии, устроил скандал дома.
«Из-за ревности он устроил скандал своей 46-летней супругой. В результате ссоры он нанес женщине три удара ножом в область сердца», - сообщили в управлении.
В результате, женщина скончалась на месте происшествия.
По данным источника, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 104 часть 1 (Убийство) УК Республики Таджикистан, следствие продолжается.
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