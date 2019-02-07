Шесть спортсменов из Таджикистана примут участие во втором этапе мировой серии нового сезона по дзюдо - престижном «Большом шлеме», который стартует 9 февраля в столице Франции.
По данным пресс-службы Национального олимпийского комитета Таджикистана, честь республики в этом турнире будут защищать Бехруз Ходжазода, Сомон Махмадбеков (оба в весовой категории до 73 кг), Джахонгир Маджидов (до 81 кг), Комроншохи Устопириён (до 90 кг), Саиджалол Саидов (до 100 кг) и Темур Рахимов (свыше 100 кг).
В соревнованиях примут участие свыше 600 атлетов из более 100 стран мира.
В турнире участники получат возможность пополнить свой рейтинговый счет квалификации к Олимпийским играм в Токио, которые состоятся в 2020 году.
«Золото» обеспечит победителю 1000 баллов и $5 тыс. призовых, «серебро» - 700 очков и $3 тыс., а «бронза» - 500 баллов и $1,5 тыс.
Ранее, 24-26 января Бехруз Ходжазода выиграл бронзу на Гран-При Израиля.
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