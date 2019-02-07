В Таджикистане на каждом шагу есть ювелирные точки и салоны, где можно найти украшения на любой вкус и кошелек. Популярно стали также продажи онлайн и нередко с рук у частников. О том, как не нарваться на подделку и что нужно знать при покупке ювелирных украшений, мы разбирались вместе с Умеджоном Абдурахмоновым, директором салона ювелирных изделий «Таджик Кристалл», который работает более 16 лет на ювелирном рынке страны.

Что нужно знать при покупке украшений в ювелирных салонах?

Все золотые изделия, которые продаются в ювелирных салонах, должны быть пройдены через сертификацию и проверку в пробирном надзоре Министерства финансов страны. Именно там пробивают пробу, после чего изделия выставляются на продажу. На изделие ставится лазерная проба, которую невозможно переделать.

«При покупке драгоценных изделий, независимо от того, где вы совершаете покупку, вам должны выдать гарантийный талон, который содержит полные данные об украшении, продающей и покупающей стороне. Если такого документа нет, то приобретать украшение бессмысленно, ведь если изделие окажется подделкой, никто в данном случае не будет за это в ответе», - говорит Умедджон Абдурахмонов.

Талон не только обеспечивает гарантию на то, что ювелирное изделие не подделка, он также дает возможность вернуть украшение в салон. Например, по гарантийному талону «Таджик Кристалла» вы можете вернуть изделие с неповрежденной биркой и отсутствием следов использования в течение 24 часов и получить полную стоимость. Также можно поменять купленное изделие с неповреждённой биркой и отсутствием следов использования в течение 5 дней с момента продажи. При наличии устранимого заводского дефекта можно бесплатно отреставрировать купленное изделие в течение 30 дней со дня продажи. При обнаружении неисправимых заводских дефектов покупатель имеет право поменять или вернуть изделие в течение 3 дней после покупки.

Важно также знать, что ювелирные салоны, предоставляющие гарантийные талоны на свою продукцию, имеют сертификаты «Таджикстандарта» на каждую производимую партию изделий.

Можно ли проверить изделие на поддельность самостоятельно?

Специалисты не советуют проводить самостоятельную оценку оригинальности изделия, потому что это сложно, и именно таким образом потребитель часто оказывается обманутым. Но бывает и другая ситуация, которая вас также должна насторожить.

При покупке золота нельзя спешить, а если вас торопит продавец, то это уже подозрительно. Нередко люди сталкиваются с мошенниками, у которых два одинаковых изделия: одно золотое, другое медное. Они называют низкую цену. И когда вы идёте с продавцом к ювелиру-оценщику, то ему продавец показывает золотое изделие, а вам может продать медное. Когда выясняется, что вам продали подделку, ювелир помочь вам ничем не может, он ведь оценивал золотое.

По словам Умеджона Абдурахмонова, золото от меди самостоятельно отличить очень сложно. И если вы уж рискнули купить изделие с рук, покупайте его тут же, рядом с оценщиком.

Тёмное золото – подделка?

Настоящее золото, по словам специалиста, имеет желтоватый оттенок, а медь – насыщенно красный, но это замечают далеко не все, и не всегда красное это точно медь.

Сейчас золото может быть и розовым, и желтым, и белым, и красным, потому что на изделия наносится покрытие любого цвета во время сплава. Поэтому неспециалисту не рекомендуется по цвету определять золотое украшение или нет.

Как уберечься от обмана в ювелирных мастерских?

Существует много способов обмана клиентов. Самые распространенные - воровство части золота из изделия при ремонте украшения, подмена драгоценных камней при изготовлении или ремонте, обеднение золотого сплава, завышение расходов при изготовлении.

Если вы хотите уменьшить размер кольца, то вы можете быть обмануты по следующей схеме: при уменьшении размера кольца, ювелир вырезает кусок шинки (задней части кольца), соединяет концы кольца, спаяв их припоем, соответствующим пробе золота изделия. Вырезанный кусок многие ювелиры без угрызения совести оставляют себе. Более «честные» отдают клиенту, предварительно разрезав пополам, половину опять же оставив себе.

В таких случаях надо обязательно перед тем, как вы отдалите украшение ювелиру, его надо взвесить. После ремонта также изделие необходимо взвесить. Но помните, что на момент взвешивания оно должно быть сухим. После пайки украшение кипятят в отбеливающем растворе, как правило, кислотном, затем промывают водой. Мокрое изделие набирает вес, и это компенсирует украденное золото. Поэтому всегда требуйте от ювелира только сухие украшения.

Также надо помнить, что в обычных ювелирных весах есть функция регулирования веса. Поэтому даже для простейшего ремонта лучше ходить в проверенные места и к доверенным ювелирам.

Как застраховать себя от подмены драгоценных камней?

Подмена драгоценных камней также является одной из распространенных проблем, на которые жалуются клиенты. Например, бриллиант можно заменить муассанитом или фианитом, изумруд - зеленым кварцем.

В данном случае есть два хороших и проверенных способа, говорит специалист. Перед сдачей драгоценностей в ремонт необходимо попросить ювелира произвести замеры всех камней в украшении и выдать квитанцию с четким указанием количества драгоценных камней в изделии, их вес или диаметр.

Также надо узнать, будет ли ювелир вынимать камни из изделия во время ремонта. Если да, то лучше попросить его выкрепить камни при вас и отдать их вам, а после ремонта можно будет вставить камни обратно и в вашем присутствии.

Кстати

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