В Таджикистане на сегодняшний день осуществляется 6 инвестиционных проектов по мелиорации и ирригации на общую сумму 165,4 млн долларов. Освоена почти половина этих инвестиций, заявил журналистам директор Агентства мелиорации и ирригации при правительстве Таджикистана Холмурод Рахмон.
Одним из крупных проектов, по его словам, является орошение земель Дангаринского массива. Площадь - 1 750 га, сумма - $30 млн 540 тыс., инвестор – Исламский Банк Развития - 87,62%, правительство Таджикистана –12,37%.
Реализация проекта позволит создать 8 тыс. новых рабочих мест. Орошаемая земля будет использоваться для посева хлопчатника – 900 га, выращивания зерновых – 350 га, для садоводства – 300 га, овощеводства и посева кормовых культур по 100 га.
Другой проект, стоимостью $57,9 млн, направлен на обеспечение занятости населения для устойчивости сельского хозяйства и управления водными ресурсами.
Проект финансируется Глобальной программой сельского хозяйства и продовольственной безопасности (60,78%) и грантами Международной ассоциацией развития (39,21%).
Он рассчитан на восстановление ирригационных объектов и оказание технической помощи в законодательной и институциональной реформе отрасли.
С помощью международных партнеров реализуются также проекты по обеспечению устойчивости бассейна реки Пяндж к изменениями климата ($13,59 млн.), берегоукрепительной работе в районе Хамадони ($ 6,3 млн.), управлению водными ресурсами бассейна реки Пяндж ($31,61 млн.).
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Ранее Холмурод Рахмон заявлял, что для восстановления всей ирригационной системы Таджикистана нужно не менее $750 млн.
«В Таджикистане есть потенциал для освоения более 800 тыс. га земель и использования их для выращивания сельскохозяйственной продукции», - сообщил Холмурод Рахмон.
По его словам, сейчас ведутся переговоры с отечественными предпринимателями, чтобы они провели воду в залежные и пустынные земли.
В настоящее время в Таджикистане более 280 тыс. га земли орошаются с помощью 492 насосных станций и 79 скважин, которые потребляют 0.275 кВт\часов электроэнергии за подачу одного кубометра воды.
Из-за неплатежеспособности хозяйств, за использованную воду местные водхозы собрали 77 процентов денег за свои услуги. В свою очередь, это привело Агентство к долгам перед энергетиками.
Общий объем долгов потребителей хозяйственной воды перед Агентством мелиорации и ирригации при правительстве РТ превысил 122 млн сомони.
«Несмотря на финансовые трудности, программа освоения новых орошаемых земель претворяется в жизнь. В 2018 году нам удалось возвратить в сельскохозяйственный оборот 1 639 га земли, что на 739 га больше, чем было запланировано», - добавил глава Агентства мелиорации.
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