В одном из судов Ташкента начался судебный процесс, в ходе которого отец 17-летней студентки пытается отстоять права дочери на посещение учебного учреждения в платке. Подобное дело впервые рассматривается в Узбекистане в судебном порядке, передает Радио Азаттык.
По словам отца Абдувохида Якубова, его несовершеннолетняя дочь является студенткой Международной исламской академии. Мужчина работает юристом, поэтому отстаивать права девушки в суде он решил лично.
Со слов Якубова известно, что раньше его дочь могла посещать занятия в мусульманском платке, а недавно в академии изменились правила, согласно которым студентам запрещено покрывать голову, носить джинсы и короткие юбки.
В законе Узбекистана сказано, что гражданам страны запрещено появляться в общественных местах в культовых одеяниях. Исключением стали служители религиозных организаций.
За нарушение данного закона человек может быть оштрафован или помещен в изолятор временного содержания.
Однако юрист уверен, что платок не принадлежит к числу одежд, которые могут быть названы культовыми. По мнению отца девушки, это часть национального одеяния.
Следующее слушание состоится сегодня 7 февраля.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Земли Дангары сделают орошаемыми
Катар вместо России? Таджикистан хочет обустроить своих мигрантов на Ближнем Востоке
Согдийская область Таджикистана впервые экспортировала детские игрушки
Бывший президент Бразилии получил почти 13 лет тюрьмы за коррупцию
«Меня кинули, как лоха». Бывший президент Украины Виктор Янукович — о соглашении с оппозицией во время Евромайдана
Антикоррупционное ведомство Таджикистана обвиняет юриста «Агроинвестбанка» в коммерческом подкупе
Верховный суд Таджикистана приговорил двух душанбинцев за убийство российского бизнесмена
Житель Пянджа осужден за пропаганду идей ИГИЛ
Президенты Казахстана и Венгрии приняли послов Таджикистана
Олимпийская сборная Таджикистана по футболу сыграла вничью с московским ЦСКА
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста