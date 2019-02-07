Таджикистан планирует наладить отправку трудовых мигрантов в Катар, который на данный момент нуждается в рабочей силе.

08:24 5 февраля

Катар заявил о своей готовности принимать таджикских трудовых мигрантов

Соответствующее соглашение между правительствами двух стран было подписано 3 февраля этого года в столице Катара, сообщил замминистра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Нурулло Махмадуллозода 7 февраля на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что для реализации пунктов подписанного документа создается совместная рабочая группа. 

Замминистра подчеркнул, что основными условиями соглашения являются профессиональная и правовая подготовка потенциальных мигрантов и, конечно, знание языка.

Он отметил, что Катар является развитой страной, и здесь категорически не допускается незаконная трудовая деятельность мигрантов, а также  нарушение их прав.

«Работодателей, которые незаконно используют труд мигрантов или же нарушают их права, ждут очень жесткие наказания, поэтому такие действия в этой стране не допускаются никем», - сказал Махмадуллозода.

Напомним, Катар в настоящее время готовится к проведению в 2022 году чемпионата мира по футболу, в связи с чем страна нуждается в дополнительной рабочей силе для возведения десятка новых стадионов и другой необходимой инфраструктуры.

 

Основным направлением остается Россия

Нурулло Махмадуллозодаотметил, что таджикские трудовые мигранты на основе подписанных двусторонних  соглашений на данный момент отправляются в Турцию, Польшу. Планируется подписать такие же соглашения с другими странами, в частности с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Однако, основным направлением потока трудовой миграции из Таджикистана пока остается Россия.

"Положение таджикских трудовых мигрантов в России по сравнению с предыдущими годами заметно улучшилось. Большинство наших мигрантов теперь работает в этой стране на законных основаниях, с оформлением патента и других необходимых документов", - подчеркнул Нурулло Махмадуллозода.

Замминистра отметил, что условия соглашений, которые ранее были подписаны с Россией, соблюдаются: гражданам Таджикистана разрешается находиться на территории России без регистрации сроком до 15 дней, допускается также продление срока патента таджикскими трудовыми мигрантами до трех лет.

14:32 5 февраля

В 2018 году свыше 10 тыс. таджикских граждан обратились за получением пенсии в России

«Для улучшения положения наших мигрантов на территории России в будущем подготавливаются некоторые другие соглашения», - заверил он.

Махмадуллозода подтвердил, что часть таджикских мигрантов нарушает российское миграционное законодательство, и находится в этой стране нелегально. «Для легализации этой части мигрантов ведутся работы совместно с соответствующими российскими структурами», - подчеркнул он.

Относительно пенсии трудовых мигрантов замминистра сказал, что подготовлен проект соглашения между правительствами Таджикистана и России об обеспечении пенсиями граждан одной страны на территории другой страны, в частности трудовых мигрантов. «Проект документа в настоящее время усовершенствуется созданными двумя странами рабочими группами», - добавил он.

 

Численность мигрантов сокращается

12:01 18 декабря, 2018

Зачем Таджикистану миграциологи?

По данным Минтруда, миграции и занятости населения РТ, численность выезжающих в трудовую миграцию граждан Таджикистана в прошлом году по сравнению с годом ранее сократилась на 15%.

В 2018 году на основе миграционных карточек выехало в трудовую миграцию около 485 тысяч граждан Таджикистана. Почти 420 тысяч из них - мужчины, а около 65 тысяч – женщины.

В частности, в Россию выехало более 463 тысяч человек, более 13,5 тысяч – в Казахстан.

Между тем, в прошлом году на родину вернулось около 425 тысяч таджикских трудовых мигрантов, что на 3% больше по сравнению с 2017 годом.

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