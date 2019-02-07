Таджикистан планирует наладить отправку трудовых мигрантов в Катар, который на данный момент нуждается в рабочей силе.

Соответствующее соглашение между правительствами двух стран было подписано 3 февраля этого года в столице Катара, сообщил замминистра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Нурулло Махмадуллозода 7 февраля на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что для реализации пунктов подписанного документа создается совместная рабочая группа.

Замминистра подчеркнул, что основными условиями соглашения являются профессиональная и правовая подготовка потенциальных мигрантов и, конечно, знание языка.

Он отметил, что Катар является развитой страной, и здесь категорически не допускается незаконная трудовая деятельность мигрантов, а также нарушение их прав.

«Работодателей, которые незаконно используют труд мигрантов или же нарушают их права, ждут очень жесткие наказания, поэтому такие действия в этой стране не допускаются никем», - сказал Махмадуллозода.

Напомним, Катар в настоящее время готовится к проведению в 2022 году чемпионата мира по футболу, в связи с чем страна нуждается в дополнительной рабочей силе для возведения десятка новых стадионов и другой необходимой инфраструктуры.

Основным направлением остается Россия

Нурулло Махмадуллозодаотметил, что таджикские трудовые мигранты на основе подписанных двусторонних соглашений на данный момент отправляются в Турцию, Польшу. Планируется подписать такие же соглашения с другими странами, в частности с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Однако, основным направлением потока трудовой миграции из Таджикистана пока остается Россия.

"Положение таджикских трудовых мигрантов в России по сравнению с предыдущими годами заметно улучшилось. Большинство наших мигрантов теперь работает в этой стране на законных основаниях, с оформлением патента и других необходимых документов", - подчеркнул Нурулло Махмадуллозода.

Замминистра отметил, что условия соглашений, которые ранее были подписаны с Россией, соблюдаются: гражданам Таджикистана разрешается находиться на территории России без регистрации сроком до 15 дней, допускается также продление срока патента таджикскими трудовыми мигрантами до трех лет.

«Для улучшения положения наших мигрантов на территории России в будущем подготавливаются некоторые другие соглашения», - заверил он.

Махмадуллозода подтвердил, что часть таджикских мигрантов нарушает российское миграционное законодательство, и находится в этой стране нелегально. «Для легализации этой части мигрантов ведутся работы совместно с соответствующими российскими структурами», - подчеркнул он.

Относительно пенсии трудовых мигрантов замминистра сказал, что подготовлен проект соглашения между правительствами Таджикистана и России об обеспечении пенсиями граждан одной страны на территории другой страны, в частности трудовых мигрантов. «Проект документа в настоящее время усовершенствуется созданными двумя странами рабочими группами», - добавил он.

Численность мигрантов сокращается

По данным Минтруда, миграции и занятости населения РТ, численность выезжающих в трудовую миграцию граждан Таджикистана в прошлом году по сравнению с годом ранее сократилась на 15%.

В 2018 году на основе миграционных карточек выехало в трудовую миграцию около 485 тысяч граждан Таджикистана. Почти 420 тысяч из них - мужчины, а около 65 тысяч – женщины.

В частности, в Россию выехало более 463 тысяч человек, более 13,5 тысяч – в Казахстан.

Между тем, в прошлом году на родину вернулось около 425 тысяч таджикских трудовых мигрантов, что на 3% больше по сравнению с 2017 годом.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.