Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва приговорен к 12 годам и 11 месяцам тюрьмы по обвинению в коррупции и отмывании денег, сообщает Медуза.
Как установил суд, Лула да Силва получил дом и земельный участок в Сан-Паулу в обмен на некоторые привилегии коммерческим организациям. По документам владельцами дома числились люди из окружения политика.
Лула Да Силва был президентом Бразилии с 2003 по 2011 годы.
В 2016 году Лула Да Силва уже был приговорен на срок 9 лет и 6 месяцев по другому делу с аналогичными обвинениями. Позже Верховный суд увеличил ему срок до 12 лет и одного месяца.
В общей сложности против Лула Да Силвы были открыты семь уголовных дел. По одному из них он был оправдан.
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Роберт Мугабе1 час назад
Приехали бы к нам на обмен опытом, может и научили бы нас чему?! Ну или хоть глаза бы открыли 😁
tjk2 часа назад
Каждый ответит за все что сделал
tillo2 часа назад
да, а в Париже уже весна