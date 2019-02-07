Олимпийская сборная Таджикистана по футболу сыграла свой первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Подопечные Усмона Тошева провели спарринг против лидера молодежного первенства России среди команд клубов премьер-лиги московского ЦСКА (U-21).

Встреча прошла на стадионе «Эвренсеки» в Анталии и победителя не выявила – 1:1. На гол армейцев в начале встречи наша сборная ответила точным ударом Сорбона Авгонова, который вышел на замену во втором тайме, сообщает официальный сайт ФФТ.

Олимпийская сборная Таджикистана проводит сбор в Турции без ряда игроков основного состава, которые находятся в расположении душанбинского «Истиклола» и бекабадского «Металлурга». Эти клубы в настоящее время также проводят тренировочный сбор в Турции.

На сборе в Анталии, который продлится до 15 февраля, у таджикской сборной запланировано еще два контрольных матча.

Чемпион Таджикистана по футболу душанбинский «Истиклол» 6 февраля провел четвертый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Анталии. На этот раз соперником душанбинцев стал российский клуб «Томь».

На сегодняшний день «Томь» занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиге России (первая лига). Игра завершилась победой «Истиклола» со счетом 2:1. Победу чемпиону Таджикистана принесли точные удары Эхсони Панджшанбе и Искандара Джалилова.

Ранее на сборе в Турции «Истиклол» уступил бронзовому призёру чемпионата Казахстана-2018 «Тоболу» (1:2), обыграл клуб «Челик» (2:0), выступающий в премьер-лиге Боснии и Герцеговины и сыграл вничью с представителем первой лиги Дании «Кёге» (1:1).

Заключительный спарринг на сборе в Турции «Истиклол» проведет 7 февраля против узбекского клуба «Согдиана».

После завершения учебно-тренировочного сбора в Анталии чемпион Таджикистана столичный «Истиклол» отправится в Узбекистан, где 12 февраля проведёт матч предварительного раунда Лиги чемпионов АФК-2019 против клуба АГМК из Алмалыка.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.