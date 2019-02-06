В этом году впервые в Таджикистане пройдет фестиваль колыбельных песен «Суруди модар - Алла», приуроченный ко Дню матери.

Мы решили узнать, какие сегодня колыбельные поют таджикские мамы, и не стали далеко ходить, а спросили у мамочек из «Азия-Плюс», поют ли они колыбельные своим деткам и даже попросили напеть их.

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