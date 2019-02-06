28-летний нападающий национальной сборной Таджикистана Манучехр Джалилов продолжит свою карьеру в индонезийском клубе «Персебая».
Таджикский футболист 5 февраля официально стал игроком клуба «Персебая», который в прошлом сезоне занял пятое место в чемпионате Индонезии. В «Персебаю» Джалилов перешел из клуба «Шривиджая»: в прошлом сезоне он провел 30 игр в составе «Шривиджаи» и отметился 8 голами.
Ранее Манучехр Джалилов выступал за душанбинский «Истиклол», в составе которого трижды становился чемпионом Таджикистана и дважды доходил до финала Кубка АФК.
В 2017 году он получил приз самого ценного игрока Кубка АФК.
За национальную сборную Таджикистана Джалилов выступает с 2015 года. На его счету более 20 игр в футболке национальной сборной страны и 15 забитых мячей.
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Роберт Мугабе4 часа назад
Правильно, нечего тут делать