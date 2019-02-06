Объем золотовалютных резервов Национального банка Таджикистана на данный момент составляет 4,9 месяцев покрытия импорта, сообщил глава регулятора Джамшед Нурмахмадзода 6 февраля на пресс-конференции в Душанбе.
Он не стал озвучивать размер международных резервов в денежном выражении, подчеркнув при этом, что за последние четыре года объем этих запасов увеличился в 2,4 раза.
Отметим, что среднемесячный объем импорта Таджикистана в прошлом году составил чуть более $262 млн.
Между тем, в опубликованном ранее Прогнозе денежно-кредитной политики Таджикистана на 2019 год и среднесрочный период говорится, что объем международных резервов НБТ на начало последнего квартала прошлого года снизился почти на 5% по сравнению с этим же периодом 2017 года.
Уменьшение объема золотовалютных резервов авторами прогноза объяснялось снижением цен на золото.
Отмечается, что в начале октября прошлого года международные резервы снизились до 4,7 месяцев покрытия импорта с 5,5 месяцев на тот же период 2017 года.
В Прогнозе отмечается, что политика управления золотовалютными резервами НБТ нацелена на минимизацию рисков и увеличение объема их доходности.
«Для эффективного управления и сохранения соответствующего уровня международных резервов, направленных на обеспечение финансовой и экономической стабильности, проводятся операции по покупке драгоценных металлов на внутренних рынках в национальной валюте», - говорится в документе.
В нем отмечается, что диверсификация международных резервов и их размещение осуществляется с учетом оценки валютных рисков и изменения цены драгметаллов.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
«За день мы устали очень»: какие колыбельные поют мамочки из «Азия-Плюс» своим детям
«Дяденькам не место за стойкой бара»: монологи душанбинских барменов
Более 70% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет сталкиваются с травлей в интернете, - ЮНИСЕФ
«Не будут покупать - не будут продавать»: как спасти исчезающие в Таджикистане «подснежники»
Синоптики предупреждают: Таджикистан завалит снежными лавинами
Таджикский футболист будет играть за индонезийский клуб «Персебая»
В Душанбе за неделю зарегистрировано 5 тысяч нарушений ПДД
ЕФСР предоставит Таджикистану $40 млн. на реабилитацию Нурекской ГЭС
Почему Сергей Лавров приехал в Таджикистан именно сейчас?
Судьба проблемных банков Таджикистана определится до конца февраля
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста