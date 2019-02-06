Объем золотовалютных резервов Национального банка Таджикистана на данный момент составляет 4,9 месяцев покрытия импорта, сообщил глава регулятора Джамшед Нурмахмадзода 6 февраля на пресс-конференции в Душанбе.

Он не стал озвучивать размер международных резервов в денежном выражении, подчеркнув при этом, что за последние четыре года объем этих запасов увеличился в 2,4 раза.

Отметим, что среднемесячный объем импорта Таджикистана в прошлом году составил чуть более $262 млн.

Между тем, в опубликованном ранее Прогнозе денежно-кредитной политики Таджикистана на 2019 год и среднесрочный период говорится, что объем международных резервов НБТ на начало последнего квартала прошлого года снизился почти на 5% по сравнению с этим же периодом 2017 года.

Уменьшение объема золотовалютных резервов авторами прогноза объяснялось снижением цен на золото.

Отмечается, что в начале октября прошлого года международные резервы снизились до 4,7 месяцев покрытия импорта с 5,5 месяцев на тот же период 2017 года.

В Прогнозе отмечается, что политика управления золотовалютными резервами НБТ нацелена на минимизацию рисков и увеличение объема их доходности.

«Для эффективного управления и сохранения соответствующего уровня международных резервов, направленных на обеспечение финансовой и экономической стабильности, проводятся операции по покупке драгоценных металлов на внутренних рынках в национальной валюте», - говорится в документе.

В нем отмечается, что диверсификация международных резервов и их размещение осуществляется с учетом оценки валютных рисков и изменения цены драгметаллов.

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