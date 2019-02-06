Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление инвестиционного кредита из средств ЕФСР в размере $40 млн. для финансирования проекта «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1».

В рамках проекта предусматривается приобретение, поставка, установка и ввод в эксплуатацию шести однофазных автотрансформаторов взамен аналогичного оборудования, установленного на трансформаторной подстанции данной ГЭС более 40 лет назад, выработавшего срок службы и находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, сообщается в распространенном пресс-службой Евразийского банка развития релизе.

Финансирование предоставляется на 20 лет, включая 8 лет льготного периода по уплате основного долга.

Отмечается, что реализация проекта позволит повысить безопасность и надежность работы гидроэлектростанции, обеспечить бесперебойное электроснабжение республики и уменьшит затраты на эксплуатацию и ремонт автотрансформаторов.

Проект является частью большого проекта реконструкции Нурекской ГЭС, состоящего из двух фаз, с общей суммой финансирования – до $700 млн. В настоящее время реализуется первая фаза реконструкции станции, в финансировании которой помимо ЕФСР участвуют Международная ассоциация развития (группа Всемирного банка) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

Проект «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1» является первым инвестиционным проектом ЕФСР в Таджикистане.

Ожидается, что в ближайшее время будет подписано кредитное соглашение между ЕФСР и правительством Таджикистана и уже в текущем году начнётся реализация проекта.

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