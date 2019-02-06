Вопрос относительно дальнейшего функционирования «Агроинвестбанка» и «Таджиксодиротбанка» будет решен в начале последней декады февраля.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на расширенном заседании правительства поручил соответствующим структурам предоставить обоснованное заключение относительно деятельности этих банков до 20 февраля, сообщил председатель Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода 6 февраля на пресс-конференции в Душанбе.

«Такое заключение будет подготовлено и предоставлено правительству до указанной даты», - сказал он.

Он отметил, что этими банками проделана определенная работа, которая позволила им сократить свои обязательства перед вкладчиками.

По словам Нурмахмадзода, «Агроинвестбанк» на данный момент должен физическим лицам 738 млн. сомони, а «Таджиксодиротбанк» - 504 млн. сомони.

Они стараются вернуть оставшиеся средства людей, хотя сталкиваются со сложностями касательно продажи имущества.

Процесс ликвидации «Таджпромбанка» и «Фононбанка» могут продлить

Глава НБТ отметил, что процесс ликвидации «Таджпромбанка» и «Фононбанка», в соответствии с законодательством республики, может быть продлен еще на один год, если это будет нужно.

Лицензии у двух этих банков были отозваны в феврале 2017 года, после чего началась их принудительная ликвидация.

«Существует много трудностей, так как мы за годы независимости не имели опыта принудительной ликвидации банков, однако работы продолжаются», - сказал Нурмахмадзода.

Он подчеркнул, что обязательства «Таджпромбанка» перед населением сократились до 59 млн. сомони, а у «Фононбанка» с возвратом вкладов не имеется никаких проблем.

Нурмахмадзода напомнил, что в отношении экс-главы «Таджпромбанка» Джамшеда Зиёева Генпрокуратурой открыто уголовное дело, которое находится в разработке.

«Он вернул банку около 100 млн. сомони имуществом, которое специальный администратор «Таджпромбанка» должен продать на аукционе и вернуть средства людей», - сказал председатель НБТ.

Он подчеркнул, что вкладчикам банка предлагается имущество, однако многие из них хотят обратно получить свои деньги. «А деньги могут появиться только после продажи имущества», - заключил Нурмахмадов.

В надежде иа инвестиции

Все вышеперечисленные банки оказались в сложном финансовом положении в 2016 году, в связи с чем систематически не справлялись с обеспечением обязательств перед вкладчиками.

В начале 2017 года правительство решило поддержать сравнительно крупные «Таджиксодиротбанк» «Агроинвестбанк», предоставив им кредиты. Эти банки должны до конца 2021 года вернуть правительственные средства, которые должны быть заменены дополнительными инвестициями.

В «Агроинвестбанке» на днях «АП» сообщили, что поиски инвесторов продолжаются, однако желающих вложить свои средства в капитал этой кредитной организации пока не найдено.

Более оптимистично настроены в «Таджиксодиротбанке», где надеются получить дополнительные вливания уже в ближайшее время.

«В настоящее время не можем конкретно сказать, когда это случится, но это осуществится в ближайшее время. Переговоры по этому вопросу ведутся с китайскими и арабскими инвесторами, а также с некоторыми другими иностранными организациями: с российскими банками ВТБ и Сбербанк, казахским «Казкоммерцбанком» и с бизнес-структурами Гонконга, Словакии, Малайзии», - сказали «АП» в ТСБ.

Лицензии же относительно небольших «Таджпромбанка» и «Фононбанка» были отозваны в феврале 2017 года, после чего начался процесс принудительной ликвидации этих кредитных организаций.

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