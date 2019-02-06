Плата за получение разрешения на строительство жилья и торговых точек в Душанбе составит от 165 до 220 сомони за один квадратный метр возводимого объекта.

Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана 6 февраля единогласно поддержали предложенный правительством страны проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон «Об иных обязательных платежах в бюджет».

Согласно предложенным поправкам, впредь строительные компании, которые занимаются строительством жилья и торговых точек на территории Душанбе, за получение разрешения городских властей будут платить сбор, сообщил депутатам министр экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода.

Он отметил, что на сегодняшний день компании, которые занимаются строительством жилья и торговых точек, такой сбор не платили.

Министр подчеркнул, что стоимость разрешения на строительство составит от 165 до 220 сомони за один квадратный метр возводимого объекта.

Стоимость зависит от площади строительных работ - чем больше объем работы, тем больше стоимость.

Средства будут перечислены на специальный счет городских властей, которое для этих целей откроет Минфин Таджикистана.

От уплаты такого сбора освобождаются бюджетные организации республики, возводящие промышленные объекты, социальные объекты и туристическую инфраструктуру.

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