В честь наступающего Дня всех влюбленных, компания Tcell сделает сюрприз влюбленным парам, которые мечтают провести праздник по-настоящему романтично! За самое романтичное и красивое онлайн признание в любви, влюбленные пары смогут отправиться в путешествие в Стамбул в качестве суперприза от компании Tcell!

Компания Tcell проводит конкурс «Tcell Love» в социальных сетях в честь Дня всех влюбленных. Цифровая среда развивается ежесекундно: Интернет стал неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Стремясь к развитию цифровой (digital) среды Таджикистана, Tcell предлагает признаться в любви своей второй половинке онлайн!

Главное условие конкурса «Tcell Love» – прислать компании свою любимую фотографию со своей второй половинкой, красиво и креативно рассказав о своей любви. Это может быть история знакомства, или рассказ о том, что делает вашу пару самой крепкой и любящей. Tcell опубликует фотографию с вашим признанием для вашего любимого человека!

Единственное ограничение на участие в конкурсе – участниками могут стать пары не моложе 16 лет.

По итогам конкурса, будет выбрано 3 пары-победителя. Участник конкурса, занявший первое место, получит авиабилеты туда-обратно на двоих в самый романтичный и утонченный город мира – Стамбул! Пара, занявшая второе место, будет радоваться флагманским смартфонам Xiaomi Note 6 Pro, а пара, занявшая третье место, отправится в SPA и на романтический ужин в пятизвездочный отель Hyatt Regency Dushanbe!

Конкурс стартовал 1 февраля на официальной странице Tcell в Facebook. Всего за несколько дней конкурса, заявки на участие подали уже более 150 очаровательных, милых, красивых, любящих пар, и с каждой минутой их становится больше!

Конкурс продлится до 14 февраля 2019 года, когда завершится прием работ. Победившие пары будут объявлены на страницах Tcell в социальных сетях 20 февраля. Если и вы – обладатель оригинальной истории знакомства с любимым человеком, или знаете секрет, как стать самой лучшей и крепкой парой – успейте принять участие в конкурсе и выиграть поездку в Стамбул!

Конкурс «Tcell Love» запущен в рамках направления работы компании по увеличению цифровой вовлеченности. Tcell стремится в своей работе внедрять инновационные и передовые технологии, развивать цифровую среду для еще более крепких и доверительных отношений со своими клиентами.

Ознакомиться подробнее с условиями конкурса можно по ссылке: https://www.facebook.com/tcell.tj/photos/a.187649434605043/2061391563897478/?type=3&theater

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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