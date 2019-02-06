Парламентарии Таджикистана сегодня внесли поправки в Закон республики «О моратории на проверки деятельности субъектов предпринимательства в производственных сферах».

Принятые поправки узаконили двухлетний запрет на все проверки субъектов предпринимательства в сфере производства.

Согласно поправкам, проверять деятельность производственников в течение двух лет не будут Генеральная прокуратура, Счетная палата, Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией, Национальный банк, налоговые и таможенные органы страны, заявил на заседании нижней палаты парламента страны глава Госкомимущества Таджикистана Фаррух Хамрализода.

По его словам, проверка вышеназванных субъектов может быть проведена лишь в том случае, если на них поступит жалоба от потребителей, права которых были ущемлены.

О каких правах идет речь, на заседании не отметили.

Мораторий на все проверки деятельности хозяйствующих субъектов в сфере производства, согласно документу, будет действовать до 1 января 2021 года.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в конце прошлого года в ходе обращения к парламенту отметил, что в 2017 году для устранения безосновательных и повторных проверок и создания благоприятных условий для развития предпринимательства был объявлен мораторий в течение двух лет на все виды проверок деятельности производственных предпринимателей.

Это, по его словам, благотворно сказалось на деятельности порядка 2 тысяч субъектов предпринимательства в производственной сфере.

В комментариях к новому указу говорится, что поправки в прошлогодний указ президента приняты в целях государственной поддержки производителей, создания новых рабочих мест, укрепления промышленной и экспортной мощности страны.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.