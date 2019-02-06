За 2018 год Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане зафиксировала 44 жалобы на пытки и жестокое обращение. Об этом руководитель коалиции Нурмахмад Халилов объявил на собрании в Душанбе, которое прошло в начале текущего месяца, сообщается на сайте организации.

Адвокаты Коалиции представляли интересы жертв пыток и их родственников по 41 делу, в том числе по 38 новым делам, и добились привлечения виновных к уголовной ответственности.

«Судами страны в результате рассмотрения заявлений и жалоб о пытках и жестоком обращении вынесены частные определения в адрес пяти сотрудников МВД, злоупотребивших должностными полномочиями», — рассказал Халилов.

Глава Коалиции напомнил громкое дело о пытках и доведении до самоубийства жителя Аштского района Комила Ходжаназарова, по которому в результате совместных усилий Группы правовой помощи Коалиции и привлеченных адвокатов удалось добиться привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

По этому делу приговором военного суда Худжанда сотрудник уголовного розыска Управления МВД РТ по Согдийской области Латифджон Юлдошев был приговорен к 13 годам лишения свободы, сотрудник отдела ГКНБ Аштского района Мухаммад Наимов к 12 годам заключения, сотрудник УМВД РТ по Согдийской области Шухрат Шамсиддинов к 13 годам строго режима.

«Судами страны в результате рассмотрения заявлений и жалоб о пытках и жестоком обращении вынесены частные определения в адрес пяти сотрудников МВД, злоупотребивших должностными полномочиями», - продолжил Халилов.

Адвокаты Коалиции подают ходатайства о недопустимости доказательств, полученных в результате применения пыток и жестокого обращения. ОМВД города Турсунзаде и отдел ГКНБ в Пенджикенте возбудили уголовные дела в отношении двух человек, но после вмешательства защитников Коалиции они были прекращены за недоказанностью причастности обвиняемых к преступлениям.

В 2018 году реабилитацию прошли 49 жертв пыток и членов их семей: 20 женщин и 29 мужчин, в том числе 27 человек, ставших непосредственными жертвами.

Коалиция налаживает механизм выплаты государством адекватной компенсации жертвам и их родственникам по судебным решениям. Группа по мониторингу мест ограничения и лишения свободы, созданная при Уполномоченном по правам человека, посетила в 2018 году 16 закрытых и полузакрытых учреждений и пять воинских частей.

Членами и партнерами Коалиции на конец 2018 года являлись 12 общественных организаций и 12 индивидуальных лиц. Деятельность организации поддержана Европейским Союзом, Отделением международной организации Института Открытое общество — Фонд Содействия в Таджикистане, Программным офисом ОБСЕ в Таджикистане, Добровольным Фондом ООН по поддержке жертв пыток, и рядом других фондов.

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