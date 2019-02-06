Таджикские медики за 2018 год провели обряд обрезания на бесплатной основе 80 тыс. 330 мальчикам, сообщает пресс-центр Минздрава и соцзащиты населения Таджикистана.

Согласно нормам законодательства Таджикистана с целью предотвращения инфекционных заболеваний и защиты психического здоровья детей обряд обрезания на дому народными мастерами-целителями запрещается.

Обряд должен проводиться в специальных кабинетах под руководством профессиональных врачей с использованием медицинских приборов.

В 2017 году в Закон Таджикистана «Об упорядочении народных традиций, торжеств и обрядов» была внесена поправка, которая гласит: «Обрезание проводится с согласия родителей со дня рождения до 20 дня рождения мальчика в медицинских учреждениях на бесплатной основе».

Минздрав уверяет, что специальные кабинеты оснащены достаточным количеством лекарств, и медицинским оборудованием для обряда обрезания.

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