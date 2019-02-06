Таджикские предприниматели не особо заинтересованы в привлечении предоставляемых Узбекистаном льготных кредитов, предполагающие поставки товаров узбекского производства в Таджикистан.

Узбекские экспортные кредиты предоставляются в рамках заключенного в марте прошлого года правительствами двух стран соглашения о финансовом сотрудничестве.

Документ предусматривает открытие определенными банками двух стран специальных кредитных линий на общую сумму $100 млн.

Предоставлением около половины от предполагаемой суммы кредитов с таджикской стороны занимается государственный сберегательный банк «Амонатбонк». Данный банк заключил с двумя узбекскими банками договоренности на предоставление этих кредитов на общую сумму $43 млн.

Глава «Амонатбонка» Сироджиддин Икроми сообщил «АП» 5 февраля, что до настоящего момента банк предоставил гарантии для привлечения узбекских кредитов всего на $507 тысяч.

«Это составляет около 1,2% от общей суммы кредитов, которые должны быть выданы посредством Сбербанка», - сказал он.

Главным фактором, сдерживающим таджикских импортеров от привлечения узбекских кредитов, Икроми считает то, что эти кредиты предоставляются в американской валюте.

«За последние годы идет тенденция обесценивания национальной валюты по отношению к иностранной. В связи с этим наши граждане предпочитают получать кредиты в сомони, а не в иностранной валюте, так как получатель кредита в иностранной валюте при существующих на валютном рынке условиях вместе с долговым также испытывает валютное давление», - сказал глава «Амонатбонка».

Кроме того, Икроми связывает незаинтересованность таджикских предпринимателей в получении этих кредитов с предлагаемыми узбекской стороной условиями: предоставляются исключительно товары, а не денежные средства.

«В этом направлении ведутся работы, и мы надеемся, что нам совместно с узбекскими партнерами удастся добиться определенных изменений, которые будут способствовать повышению заинтересованности наших предпринимателей в привлечении этих кредитов», - добавил он.

Механизм и условия

«Амонатбанк» наряду с «Ориёнбанком» и «Банком Эсхата» с таджикской стороны в процессе предоставления узбекских кредитов выступает в качестве посредника, то есть предоставляет таджикским компаниям финансирование, посредством которого они смогут получать в Узбекистане товар.

Впоследствии таджикские поставщики будут оплачивать кредит таджикским банкам, которые, в свою очередь, возвратит их узбекскому банку.

Желающие завозить в страну узбекские товары, смогут получить льготные кредиты на сумму до $1 млн.

Узбекские кредиты будут предоставляться сроком от одного года до трех лет. Если поставщик желает завозить товары народного потребления – до 1 года, а если оборудование – до 3 лет.

«Амонатбанк» в целом получал более 10 заявок в рамках этих кредитов, которые в основном связаны с импортом металлопроката, минеральных удобрений, зерна, пластиковых рам и другой продукции.

Кроме того, банком были отклонены несколько заявок в связи с негативной кредитной историей, неплатежеспособностью клиентов и несоответствия критериям вышеуказанного соглашения.

В банке подчеркнули, что процесс кредитования, который включает в себя предоставление краткосрочных и долгосрочных кредитных линий, аккредитивов и выдачу банковских гарантий, был начат в прошлом году.

«Кредитование проводится в соответствие с внутренними процедурами «Амонатбонка», с соблюдением незыблемых принципов: срочность, платность, возвратность, обеспеченность и целевое использование. В связи с этим работа проводится скрупулезно, так как, открывая сделку, «Амонатбонк» берет на себя обязательство своевременного погашения. А в случае несвоевременного возврата средств со стороны импортера, как основного долга, так и процентных сумм за кредит, будет обязан оплатить средства за счет других источников, а это, прежде всего, вклады населения», - сказали «АП» ранее в «Амонатбонке».

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