Инициатором проведения фестиваля под названием «Суруди модар - Алла» (Песня матери – Колыбельная) выступил Комитет по делам молодежи и спорта Таджикистана.

В фестивале, который будет проходить в марте, могут принять участие все желающие - представительницы всех регионов Таджикистана.

Активные участники фестиваля будут поощрены памятными подарками Комитета.

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон 6 марта 2009 года подписал указ о переименования праздника, отмечаемого во всем мире 8 марта – Международного женского дня в День матери, в «целях воссоздания почтения к женщине-матери, созидательнице жизни, опоре семьи».

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