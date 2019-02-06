Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала отчет «Freedom in the world 2019» («Свобода в мире в 2019 году»).

Отчет содержит сравнительный анализ положения в 195 странах мира. Из них 86 стран (44%) были признаны свободными, 59 (30%) - частично свободными, и 50 (26%) - несвободными.

В целом организация в отчете дает мрачную оценку глобальной свободе в мире. Эксперты сообщили, что за прошлый год положение с демократией и свободой слова ухудшилось в 68 странах мира, в то время как улучшилась лишь в 50.

Freedom House отмечает, что глобальное ухудшение положения продолжается уже 13-й год. Отмечается особенно существенное ухудшение ситуации со свободными выборами и правами мигрантов.

Вместе с тем фиксируются и положительные изменения в ряде стран, где власти были вынуждены идти навстречу народным стремлениям к свободе. Соответствующие процессы происходили в прошлом году в Анголе, Армении, Эфиопии и Малайзии.

Из постсоветских стран в список частично свободных попали Армения, Грузия, Кыргызстан, Молдова и Украина, несвободными были признаны Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Состояние свобод в исследуемых странах оценивается по семибалльной шкале (от 1 до 7 баллов), где 1 балл — самый высокий показатель, а 7 баллов — самый низкий. Государства, получившие в среднем от 1 до 2,5 балла, считаются «свободными», от 3 до 5 баллов — «частично свободными», от 5,5 до 7 баллов — «несвободными».

В рейтинге Freedom House за 2018 год Таджикистан также был назван несвободной страной, тогда еще шесть стран бывшего СССР (Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Россия) получили низшие оценки по уровню развития демократических институтов (свобода слова, прессы, политических собраний, экономическая свобода и др.).

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