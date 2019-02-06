Официантка из Таджикистана, которая якобы сломала руку посетительнице московского кафе, обратилась в редакцию «АП» - она уверяет, что никому не причиняла вреда.
Официантка московского кафе «Слава», уроженка Таджикистана, которую обвиняют в том, что она сломала руку и нанесла колотые ранения посетительнице заведения - москвичке 1967 года рождения, отрицает свою вину.
Женщина, которая представилась Камилой и отказалась называть своё полное имя, рассказала «АП», что 7-го января в кафе «Слава» был концерт, куда потерпевшая пришла со своим спутником. По словам собеседницы, посетительница отказалась платить за то, что принесла с собой алкоголь, и персонал заведения несколько раз вынужден был сделать ей замечание.
"Но она отвечала, что она полковник ФСБ и будет делать всё, что захочет. Хотя потом оказалось, что она обычная воспитательница в детском садике", - говорит Камила.
По её словам посетительница схватила подсвечник, в котором горели свечи, и угрожала устроить пожар.
"Я подошла ближе, чтобы забрать свечу, но она ударила меня. Я очень испугалась и от неожиданности бросила в нее подсвечник, чтобы она отошла от меня. После этого женщина хотела наброситься на меня, но гости нашего кафе окружили нас и не дали ей этого сделать. Каждый из них подтвердит, что я ее не трогала, и такой маленький подсвечник не смог бы поломать ей руку, тем более, чтобы получился открытый перелом. После этого она покинула заведение целая и невредимая", - утверждает Камила.
По словам Камилы, она работает в Москве уже десять лет, одна воспитывает двоих детей и поддерживает безработных родителей в Душанбе. С работы ее пока не уволили, потому что руководство заведения тоже было свидетелями инцидента в ресторане, поэтому помогают ей решить проблему.
Напомним, о потасовке в кафе сообщило 23 января ТАСС со ссылкой на источник в правохранительных органах.
Российское издание The Village со ссылкой на администратора кафе «Слава», сообщает, что посетительница действительно первой ударила официантку по лицу, так как находилась в неадекватном состоянии.
Администратор уточнила, что посетительница отказалась заплатить за пробковый сбор 200 рублей, на почве чего и произошла потасовка. Она добавила, что женщина со своими спутниками принесла в кафе не только алкоголь, но и скатерть с бокалами.
Администратор отрицает, что официантка сломала женщине руку и нанесла ей колотые раны. Она добавила, что в кафе было много свидетелей, которые видели, что это не так.
Между тем, против 29-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье 112 Уголовного кодекса России (причинение вреда здоровью средней тяжести).
Женщина находится под подпиской о невыезде.
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