АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 6 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

- Пресс-конференции на сегодня: Комитет религии, Национальный банк, Экономический суд, Агентство ирригации и мелиорации.

- Программный офис Управления ООН по наркотикам и преступности в РТ устраивает Утренний Кофе, приуроченный к началу работы проекта по противодействию торговли людьми в стране. После кофе состоится круглый стол на тему: Противодействие торговли людьми в Таджикистане, организованный Генпрокуратурой Таджикистана и УНП ООН. Начало в 9.00, место – гостиница Хилтон (Hilton)

- В Гиссаре состоятся матчи 4-го тура Кубка Федерации футбола Таджикистана в зоне «Душанбе». Между собой сыграют «Вахдат» – «Регар-ТадАЗ» в 11:00, «Душанбе-83» – «Шохмансур» в 14:00.

- Состоится товарищеский матч олимпийской сборной Таджикистана по футболу с молодежной командой ЦСКА (Москва, Россия) в Турции.

- В Театре оперы и балета им. Айни опера С. Рахманинова «Алеко» в одном действии и двух картинах. Начало в 17.00

- В галерее современного искусства столичного «Душанбе Молл» проходит выставка картин известных таджикских и иностранных художников, приуроченная к 100-летию избирательного права женщин в Германии. Она организована посольством Германии в Таджикистане. Выставка будет работать до 10 февраля текущего года. Вход свободный.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 ФЕВРАЛЯ

1925 – первый отряд милиции во главе с комиссаром Абдулло Ёрмухамедовым прибыл из Бухары в Душанбе.

1930 – Основана газета «Дехкони камбагал» («Крестьянин-бедняк»).

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 ФЕВРАЛЯ

1936 – Родился историк Искандар Каландаров

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, в долинах небольшие осадки (дождь, снег), в горных районах ночью снег, днем преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 0-5 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем 0-5 мороза.

По Хатлонской области – Облачно, ночью и уром осадки (дождь, снег), днем преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 2-7 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем -3+2.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 мороза, днем 3-8 мороза, по ВГБАО ночью 18-23 мороза, днем 8-13 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, ночью в отдельных районах снег, днем преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 0-5 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем 2-7 мороза.

По городу Душанбе – Облачно, временами небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 1-3 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, временами небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 2-4 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, ночью небольшие осадки (дождь, снег), днем без существенных осадков, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 4-6 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 мороза, днем 3-5 мороза.