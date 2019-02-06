На днях в центре столицы Узбекистана открылся первый парк зимних развлечений с огромным количеством аттракционов. Уникальность его заключается в том, что здесь расположена первая и единственная в стране снежная трасса для катания на лыжах и сноуборде.
Даже если посетители не умеют кататься на них, не беда – специально для их обучения из далекой Италии в Ice City приехал чемпион по лыжному спорту Matteo Ghiazza.
А еще в крытом парке, площадью 16 тыс. м², есть ледовый каток олимпийского размера. Здесь посетители могут заняться фигурным катанием или хоккеем.
Но изюминка парка – это все же большущий аэростат. Какой он, посмотрите сами в нашем сюжете.
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