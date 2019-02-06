В аэропорту города Ош Кыргызстана проводится эвакуация: поступило сообщение о заложенной бомбе, сообщает 24.Kg.

Ранее из-за аналогичного сообщения эвакуировали бишкекский аэропорт Манас, сообщило ИА "Фергана". В ходе проверки взрывных устройств там обнаружено не было. KaktusMedia передает, что, по некоторым данным, неизвестные сообщали также о бомбах в двух авиакассах Бишкека.

Уже установлено, что сообщение о бомбе в Манасе поступило на электронную почту одной из авиакомпаний от лица, находящегося за границей. К задержкам рейсов «телефонный теракт» не привел: информация поступила в момент «окна» в расписании. Неудобства испытали лишь пассажиры одного из прибывших самолетов, которые не успели покинуть воздушное судно и оставались на борту, пока шла проверка.

В прошлый раз аэропорт Манас эвакуировали осенью 2016 года. Тогда виновник был быстро задержан, им оказался 30-летний житель Бишкека Илья Еремеев. Как выяснилось, Еремеев поссорился с женой, и она поехала в аэропорт, чтобы улететь в Москву. Пытаясь ее задержать, нетрезвый мужчина позвонил в аэропорт и сообщил о бомбе. Позднее суд вынес Еремееву приговор, правда, как именно он был наказан, СМИ не сообщали.

Между тем, Telegram-канал Мэш сообщает, что в Москве также проходит эвакуация школ, больниц, торговых центров. Волна эвакуация началась после того, как силовики, спасатели и все причастные получили около 100 собщений о готовящихся взрывах. Речь про школы, детские сады, универы, торговые центры.

Некоторые сообщения приходят на почту с текстом: "у вас бомба, корпус из пластика, таймер активируется после открытия письма, другие - по телефону.

Фото Telegram-канал МЭШ

Пока не один факт не подтвердился.

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