Союз потребительских обществ «Таджикматлубот» сегодня перечислил свои главные достижения в 2018 году: ими оказались общая прибыль в сумме 93 млн сомони, ремонт здания, на который было потрачено около 2,5 млн сомони, строительство спортплощадки в 15-м микрорайоне района Сино города Душанбе на сумму 771 тыс. сомони и подписка на более 3,6 тыс. экземпляров периодических изданий.

Об этом на пресс-конференции 5 февраля сказал зампредседателя правления Союза потребительских обществ РТ «Таджикматлубот» Хуршед Сангаков.

Он также поделился планами на 2019 год.

Согласно его отчету, «Таджикматлубот» будет строить навесы и новые лавки на рынках Файзабада, Спитамена и Деваштича, Истаравшана, Муминабада, Бальджувана и других районов и городов республики.

Кроме того, ведомство объявит 120 дней благоустройства и выведет своих сотрудников на еженедельные субботники.

Сангаков не поверил информации журналистов о том, что на автолавках Союза потребителей овощи и фрукты продаются дороже, чем на рынке. По его мнению, этого быть не может.

«Следите за нашими ярмарками перед праздниками, цены на нашу продукцию всегда ниже», - заявил он.

На вопрос, почему так резко поднялась цена на муку, он ответил, что «Таджикматлубот» специализируется на резерве плодоовощной продукции, например, картофеля, капусты, лука, фруктов.

«Мы их запасли в объеме более 1 тыс. тонн, в случае скачка цен, организуем продажу населению ниже рыночной стоимости, - заявил он. - К сожалению, мы не отвечаем за муку, ее, как и масло и сахар, запасает Агентство по государственным материальным резервам при правительстве страны».

Замглавы «Таджикматлубота» сказал, что его ведомству приходится тяжело из-за повышения цен на коммунальные услуги – электричество, воду, вывоз мусора.

«Несмотря на то, что цены на коммунальные услуги выросли в несколько раз, мы ни разу не поднимали цены на аренду объектов на рынках, что является прямой поддержкой предпринимателей. Хотя чувствуется финансовая трудность в нашей организации», - сказал он.

По его данным, сегодня в ведении потребительской кооперации находится 66 рынков на 18 322 посадочных места.

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