Народные лекари-табибы, а также занимающиеся этим же ремеслом колдуны и гадалки всегда были очень популярны в Таджикистане. Многие при болезнях или просто семейных неурядицах обращались именно к ним.

Но как отличить мудрого народного лекаря от шарлатана, зарабатывающего на жизнь обманом больных?

Слесарь-гинеколог

По словам народного лекаря Суннатулло Лоикова, псевдолекари и колдуны не только бросают тень на авторитет настоящих целителей, но и наносят серьезный вред здоровью больных.

Осенью 2015 года были приняты дополнения к Уголовному кодексу республики, ужесточившие наказания за незаконное лечение и колдовство.

По данным правоохранительных органов, в республике незаконным лечением, колдовством и чародейством занимаются порядка 5 тысяч человек.

Впрочем, и до этого всевозможные «целители» уже попадали под действие Уголовного кодекса. Так, например, один из псевдоцелителей Назрулло Солихов был признан виновным по части 2 статьи 247 (Мошенничество) УК. «С февраля 2012 года Солихов, работая слесарем и не имея медицинского образования, занимался в раздевалке автомастерской «лечением» женщин с заболеваниями мочеполовой системы с помощью продувания через пластиковую трубку и требовал за каждый «курс лечения» от 10 до 100 сомони. Назрулло Солихов на суде признал себя виновным и раскаялся в содеянном», - сообщили органы судебного производства.

В 2013 году милиционеры задержали жителя республики, специализировавшегося на «изгнании джинов», по подозрению в убийстве 19-летнего парня, страдающего психическим заболеванием. По данным следствия, псевдоцелитель сначала избил своего пациента семью деревянными прутами, а затем сделал ножом несколько разрезов на его теле, а также под языком. Молодой человек скончался от шока, вызванного побоями и кровопотерей.

По словам доктора юридических наук Шокирджона Хакимова, деятельность псевдоцелителей, колдунов и гадалок жестко пресекались и в советские времена, однако это не искоренило существование людей, которые предлагают специфические услуги.

- Но в советские времена уровень образования в нашем обществе был значительно выше, поэтому такого размаха, как сейчас, это явление не имело. Ведь причина того, что люди обращаются за помощью к колдунам в низком уровне образования общества, в правовой и религиозной неосведомленности, - говорит эксперт.

Кодекс вам в руки

Между тем в Таджикистане не в первый раз планируют подвести работу народных целителей под нормы закона. Так, в 2006 году в нашей стране был принят Закон «О народной медицине». Причем мы стали единственным государством на всем постсоветском пространстве, которое приняло такой закон. А в марте 2017 года был принят первый в истории страны Кодекс здравоохранения. Он, в частности регулирует деятельность государственной, частной и народной медицины Таджикистана.

Согласно данному документу, к народной медицине не относится оказание услуг оккультно - магического характера, а также совершение религиозных обрядов.

Народные целители должны вести документированный учет своих пациентов, сообщать в органы здравоохранения о случаях инфекционных заболеваний у обратившихся, совершенствовать свои навыки и многое другое. Все практикующие народные целители также должны иметь лицензию Министерства здравоохранения.

Лица, занимающиеся народной медициной, могут лечить больных после уточнения диагноза современными методами диагностики.

Народные целители обязаны:

- применять методы и средства диагностики, профилактики, лечения и лекарственные средства народной медицины, разрешенные к применению в медицинской практике страны.

Им запрещается:

- применение методов лечения, а также лекарственных средств народной медицины, не разрешенных в медицинской практике страны;

- назначение больным наркотических средств и рекомендации по их применению;

- проведение массовых лечебных сеансов народными целителями, в том числе с использованием средств массовой информации.

Народные целители обязаны предоставить больному информацию о качестве, эффективности, безопасности и побочных действиях лекарственных средств и методов лечения.

Муллозухур Тохири: Люди начали понимать пользу народной медицины

По прошлогодним данным Центра народной медицины, более 600 человек работают в этой отрасли законно. Они прошли специализированные курсы при центре, получили сертификат и лицензию, позволяющую им официально вести практику. Свои центры народного лечения в нашей стране открыли целители и врачи из Китая, Кореи. В этих центрах в основном лечат кожные заболевания, остеохондроз, ревматизм, женские и мужские болезни и т.п.

Муллозухур Тохири Фото Riadagestan.ru

Народный целитель из Таджикистана Муллозухур Тохири - кандидат медицинских наук, врач-кардиолог с большим стажем практической деятельности, мануальный терапевт, психотерапевт. Его имя известно не только в нашей стране, но и во многих странах постсоветского пространства, а также в Германии, Эмиратах, Индии и др.

Являясь в настоящее время председателем Ассоциации фитотерапевтов и народных целителей, он продолжает вести прием пациентов, занимается разработкой новых лечебных средств. Среди них - оздоровительный бальзам, лечебные сигареты, уникальные фиточаи, готовящиеся из редчайших целебных трав, произрастающих на Памире.

В горах и долинах Таджикистана насчитывается около четырёх тысяч видов лекарственных растений, из них официально до конца изучены целебные свойства только сорока, а сбору и переработке подвергаются только 16 сортов трав.

- Главное преимущество народной медицины – применение лекарств, приготовленных из растений, животных, то есть тех средств, которые, в отличие химических препаратов, не наносят вред. Люди начали понимать пользу народной медицины и все чаще обращаются к нам, - говорит Тохири.

- Сейчас уже нетрудно отличить народных лекарей от псевдоцелителей, - рассказывает народный целитель Суннатулло Лоиков. – Большинство лекарей получили лицензии и открыли свои центры в оживленных местах. Как правило, в этих центрах вся документация, данные целителя, а также методы его лечения размещены на стендах учреждения. Уже само место лечения, условия, отсутствие или наличие разрешительных документов могут дать вам ответ – стоит ли доверять этому лекарю или нет.

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