Указом президента в связи с уходом на пенсию Сайфулло Сафаров освобождён от должности заместителя директора Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан.

В беседе с «АП» Сайфулло Сафаров сегодня сказал, «счастлив, что с поднятой головой вышел на пенсию”.

Он отметил, что теперь может больше уделить время научным и общественным работам.

Он был назначен на эту должность в мае 2012 года. На его место назначен Парвиз Мухаммадзода.

Указами президента с поста директора Центра стратегических исследований снят и также отправлен на пенсию Худоберди Холикназар. Новым директором назначен Диловар Кодирзод.

В связи с уходом на пенсию указом президента освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Таджикистана в Иране Неъматулло Эмомзода, а новым послом в Пакистане назначен Насриддин Исматулло.

Президент также сменил заместителя Командующего Погранвойсками ГКНБ Таджикистана по политико-воспитательной работе Бадриддина Мирзоева. Новым замкомандующего назначен Абдусаттор Шохиён.

От должности первого замдиректора Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана освобожден Абдукарим Зарифзода,

Кадровые перестановки также произведены в других структурах правительства.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.